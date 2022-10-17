 

Ефим Шифрин рассказал о секретах своей отличной физической формы

17.10.2022, 11:25, Разное
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Ефим Шифрин пояснил поклонникам о секретах своей отличной физической формы. Несмотря на возраст, юморист до сих пор выглядит молодо и может похвастаться фигурой и мускулистым телом.
В марте следующего года Ефим Шифрин отметит свой 67 день рождения. Несмотря на солидный возраст, артист разговорного жанра выглядит все так же подтянутым и мускулистым. Кроме того, юморист имеет отличные вокальные данные, благодаря чему вместе с юморесками часто поет на концертах. Многие задаются вопросом, как селебрити удается оставаться в такой хорошей форме и выглядеть молодо. Однако такие вопросы, как оказалось, раздражают артиста, о чем он пожаловался подписчикам в одной из соцсетей.

По словам Ефима Шифрина, его даже приглашают на всевозможные телешоу, чтобы разведать секрет его привлекательной внешности и крепкого здоровья. Нередко приглашают артиста и поучаствовать в фотосессии для глянца. Однако подобные предложения артист отклоняет, более того, они вызывают у него злость, а «в гневе он страшный».

Именно это «исцеляет» все его болезни и хандру, придавая энергию и желание жить. Артист очень не хочет, чтобы кто-либо видел его несобранным или больным, поэтому всегда старается соблюдать здоровый образ жизни и заниматься спортом, а также следить за своей внешностью и состоянием здоровья. При этом Ефим Шифрин не женат и не имеет детей, хотя, согласно некоторым СМИ, Ангелина Вовк в одной из программ утверждала, что артист все же был женат в молодости.


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