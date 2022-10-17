В новой песне певец SHAMAN зовёт россиян на мобилизацию

Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN, выпустил новую песню. В ней певец зовет россиян на мобилизацию, объявленную ранее президентом РФ.

Набирающий все большую популярность исполнитель SHAMAN выпустил новый трек, посвященный теме патриотизма. Это не первое творение певца и композитора, ранее он в Сети приобрели популярность его песни «Встанем», посвященная героям Великой Отечественной войны, и «Я русский». Стоит отметить, что только за шесть месяцев после премьеры клип на хит «Встанем» просмотрели свыше 24 миллионов раз, а в июне композиция прозвучала в «Вестях недели», что журналисты назвали беспрецедентным случаем. В новой песне SHAMAN, как считают СМИ, призывает к мобилизации, ранее объявленной президентом Российской Федерации.

Несмотря на пародии, на его творчество после выхода песни «Я – русский», а также предположение ряда селебрити, например Алены Водонаевой, о том, что певца «продвигают» политики, артист не оставил тему патриотизма и выражения своей гражданской позиции. В День Государственного флага РФ ему было доверено исполнять государственный гимн, что вызвало еще больший ажиотаж вокруг его персоны. Новая песня «Вызов», вышедшая в релиз 14 октября, не только еще больше раскрывает харизму исполнителя, но и обращается к соотечественникам и сверстникам. Представитель молодого поколения в российском шоу-бизнесе поет о том, что именно сейчас – «время побеждать над собой, ….чтобы знали все, кто теперь герой». Стоит отметить, что трек уже стал саундтреком для одноимённого шоу, создаваемого телеканалом ТНТ.

С детских лет SHAMAN увлекался пением, после окончание музыкального училища будущая звезда изучал эстрадно-джазовый вокал в столичной Гнесинке. В 2013 году Дронов участвовал в третьем сезоне «Фактора А», где занял третье место, но получил специальный приз от Аллы Пугачёвой. Год спустя в шоу «Голос» парень занял второе место, попав в команду Пелагеи. Псевдоним SHAMAN артист взял два года назад под влиянием отзывов его поклонников, оценивших фольклорные мелизмы в его вокале. Тогда же в его образе появились и косички-дреды, которые, как считает селебрити, дают возможность «глазу зацепиться за исполнителя». SHAMAN, которому в ноябре исполнится 31 год, разведен, от первого брака у него родилась дочь Варвара, которая проживает с матерью, бывшей женой артиста Марией Рощупкиной.