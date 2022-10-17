Мнение: О сроках завершения вот этого всего

Вкупе с предыдущим, надо осветить ещё один важный вопрос. Быть может, ещё более значимый для простого человека, чем извечное «Зачем?». Ибо практически каждый хочет знать «Как долго?».

Как долго вот это всё ещё продлится?

Или даже — сколько ещё осталось ждать и терпеть?

Вед даже в Кремле отказываются озвучить конкретные сроки либо временны́е лимиты. А они на самом деле есть.

Ключевые ограничения задают #финансы.

В первом приближении можно сделать такие вот прикидки и расчёты.

Первое. С 18 февраля, последней даты публикации отчёта ЦБ РФ о состоянии международных резервов перед началом спецоперации, по конец сентября объём ликвидной части российских ЗВР сократился на 102,5 млрд долл. Что даёт средний в месяц «шаг» сокращения в размере 13,6 млрд долл. И хотя какая-то часть этого снижения обусловлена курсовыми колебаниями резервных валют, включая ослабление китайского юаня к доллару, в целом ежемесячный «минус» близок по размеру к оценкам средних месячных расходов федерального бюджета на оборону и безопасность (включая и «правоохранительную деятельность»). К слову, в следующем году только по плану и только «оборонные» ассигнования вырастут почти до 5 трлн руб. с предусмотренных действующим законом о бюджете 3,6 трлн руб.

Исходя из того, что 300 млрд долл. российских международных резервов «заморожены» Западом, и вычитая из остатка уже потраченное, а также «неликвид» ФНБ (около 60 млрд долл.), но оставляя монетарное #золото, можно оценить относительно ликвидную часть ЗВР в 175-180 млрд долл. Что при сохранении прежних темпов расходования даёт нам год с небольшим до полного исчерпания золотовалютного запаса.

Второе. Ситуация в бюджетной сфере продолжает плавно ухудшаться: доходы падают «год к году», а расходы бурно растут — только в сентябре на треть в годовом исчислении. При этом последние четыре месяца федеральный #бюджет исполняется с минусом, а накопленный с начала года профицит сократился до 55 млрд руб. Уже по итогам этого года бюджетный дефицит может составить 1,3 трлн руб., а в следующем возрасти до 3 трлн руб. или порядка 10% планируемых доходов казны. Это ещё не критично, однако уже болезненно, учитывая, что внешнее финансирование для него сейчас де-факто исключено из-за санкций. Какие объёмы можно будет занять на внутреннем рынке в условиях экономического спада, частичной мобилизации экономики, сокращения прибыли предприятий и реальных доходов населения — вопрос более чем дискуссионный. Так что и тут #Россия имеет «запаса прочности» на год максимум.

Вот из этого баланса ресурсов и возможностей уже вполне можно исходить в плане сроков.

А у вас какие ожидания и ощущения?

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