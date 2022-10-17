 

“Сбылась мечта”: ноющая без денег Айза купила роскошный особняк

17.10.2022, 11:15, Разное
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Айза Вагапова в 2008 году вышла замуж за Гуфа и стала Айзой Долматовой. От исполнителя она родила сына, но брак их, тем не менее развалился. В 2015 году она попытала удачу еще раз: вышла замуж за серфера, став Айзой Анохиной, и родила еще одного сына. Увы, и эти отношения закончились.

Еще с весны этого года Айза, которая делится с подписчиками абсолютно всем, постоянно жаловалась и ныла, потому что боялась остаться без работы и без денег. Этого допустить было нельзя, ведь певица, телеведущая и бизнесвумен в одиночку растит двоих детей.

“Рекламные контракты, пока-пока! Все мои проекты, все мои мечты… Моя работа, мое будущее”, – паниковала бывшая жена Гуфа. Однако ноющая мать-одиночка вскоре ошарашила всех подписчиков: купила, как рассказывает Пятый канал, роскошный особняк. Приземистый двухэтажный дом большой площади окружен участком с газоном и множеством деревьев.

Эта покупка отнеслась в разряду “сбывшейся мечты”, ведь Айза уже давно хотела переехать в частный дом. Мальчики подрастают и им нужно много места.

“Так много плакала, что все ужасно”, “Сначала ныть об неимоверной плате налогов, а потом показывать огромный дом”, – подметили опешившие подписчики.

Но их Айза быстро успокоила: сказала, что ей пришлось продать свою квартиру и принять финансовую помощь отца.


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