 

“Инфаркт”: Задыхающаяся в жутком припадке Чехова встретилась со смертью

17.10.2022, 11:15, Разное
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Горячая звезда российского телеэкрана иногда не прочь откровенно пообщаться со своими поклонниками: поделиться мыслями, чувствами или поведать о своих страхах. Как оказалось, в жизни Анфисы Чеховой был период, когда ее настигла серьезная проблема со здоровьем, которая не давала ей покоя почти двадцать лет!

Накануне теледива решила рассказать, как еще в начале своего карьерного пути столкнулась с панической атакой. Произошло это внезапно и прямо посередине ночи. Артистка собралась спать, легла в кровать, как вдруг почувствовала, будто задыхается, сердце стало колотиться, грудь сдавливало, боль, тошнота, головокружение – в общем, жуткий припадок!

Анфиса Чехова не поняла, что произошло. “Ну, все, приехали! У меня инфаркт”, – подумала тогда она. Состояние пришло в норму после таблетки Валидола. Однако приступы не прекратились, что вынудило звезду проверить сердце – оно оказалось в норме.

Только спустя время ей поставили диагноз – вегето-сосудистая дистония и, как следствие, панические атаки.

“Человек, который хоть раз испытал, что такое “паническая атака” – считайте, посмотрел смерти в глаза”, – написала в своем микроблоге артистка, которая встретилась со смертью.

К счастью, звезда научилась контролировать это неприятное состояние – на это ей потребовалось шестнадцать лет! А сейчас Анфиса Чехова решила помогать своим поклонникам, которым в жизни, так же как и ей, пришлось пережить жуткие приступы.


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