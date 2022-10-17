Оперштаб отчитался, что в России госпитализировали 604 человек с коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализировали 604 человек, это на 18,8% меньше в сравнении с 16 октября.

Выписаны в связи с выздоровлением 14513 человек, что на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября. «Выявлено 10403 новых случая COVID. Подтверждено 92 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

При этом показатель госпитализации за прошлую неделю в пересчете на 100 тыс. человек составил 7,4, снизившись в сравнении с предыдущей неделей на 20,7%.

Увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране, отмечено только в одном субъекте.

Накануне в РФ были госпитализированы 744 человека, на 55,1% меньше по сравнению с 15 октября.

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