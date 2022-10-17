Видео: Франция прозрела и нищает

На фоне общеевропейского кризиса Франция хорошо держалась, поскольку почти не зависит от РФ в энергетическом плане. Но к осени получила полный набор бед – резкий рост цен, огромные очереди на заправках, забастовки. На этом фоне руководство страны накрыло прозрение касательно истинных намерений США в Европе.

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Эммануэль Макрон

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Дмитрий Бавырин

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