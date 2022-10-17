Видео: Франция прозрела и нищает
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На фоне общеевропейского кризиса Франция хорошо держалась, поскольку почти не зависит от РФ в энергетическом плане. Но к осени получила полный набор бед – резкий рост цен, огромные очереди на заправках, забастовки. На этом фоне руководство страны накрыло прозрение касательно истинных намерений США в Европе.
Теги:
США
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цены на бензин
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Франция
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Евросоюз
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Европа
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рост цен
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экономический кризис
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Эммануэль Макрон
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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