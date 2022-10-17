 

Видео: Франция прозрела и нищает

17.10.2022, 11:10, Новости дня
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На фоне общеевропейского кризиса Франция хорошо держалась, поскольку почти не зависит от РФ в энергетическом плане. Но к осени получила полный набор бед – резкий рост цен, огромные очереди на заправках, забастовки. На этом фоне руководство страны накрыло прозрение касательно истинных намерений США в Европе.

Теги: 

США
,
цены на бензин
,
Франция
,
Евросоюз
,
Европа
,
рост цен
,
экономический кризис
,
Эммануэль Макрон
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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