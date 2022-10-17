 

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении призвали создать специальный трибунал для властей России

17.10.2022, 11:10, Новости дня
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Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии приняли совместное заявление, в котором призвали Европейский союз вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для привлечения высшего политического и военного руководства РФ к ответственности за «преступление агрессии».

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Литвы в воскресенье, 16 октября, говорится, что «основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают – геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии».

Министры трех республик считают, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МУС), «поскольку они играют ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Украине», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

По мнению министров, создание специального трибунала дополнило бы роль МУС, который преследует лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Основной же задачей трибунала, считают главы внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии, должно стать «привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства РФ за преступление агрессии». В заявлении говорится, что «главные вдохновители, подстрекатели и организаторы кровавой агрессии не должны уйти от ответственности».

Напомним, целью российской спецоперации на Украине, как подчеркивал президент Владимир Путин, является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Российский лидер говорил, что спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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