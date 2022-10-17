France 2 – «лишится всех танков за несколько недель» — французской армии предсказали печальные перспективы в случае нападения на страну

Конфликт на Украине вновь возродил вопрос о способности французской армии защитить страну в случае нападения извне, отмечает France 2. Как показывают расчёты, вооружённым силам страны катастрофически не хватает материальных средств и людей. В результате, в серьёзном конфликте французские военные смогли бы удержать под контролем не более 83 километров фронта или департамент численностью около миллиона человек, констатирует телеканал.

Бои высокой напряжённости. Необходимость держать огонь любой ценой. Война с применением обычных вооружений, какую Европа не думала ещё когда-нибудь пережить. Конфликт на Украине пробудил призраков прошлого и возродил вопрос: способна ли французская армия защитить страну? Не более трёх дней назад в студии нашего телеканала им обеспокоился Эммануэль Макрон.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Это именно тот вопрос, который мы задаём себе каждый раз. В том числе из-за этого мы не можем поставить столько (оружия), сколько порой требуют украинцы. И когда президент Зеленский иногда просит меня массово поставлять ему необходимые средства, я вынужден сохранять некоторое количество этих средств для своей страны, чтобы мы могли защитить и себя, защитить свой восточный фланг.

Оценки того, что может произойти в случае прямой атаки на Францию, внушают беспокойство. В активе сухопутных войск насчитывается около 100 тысяч человек, из которых в короткие сроки приступить к боям смогут 25 тысяч человек. 25 тысяч — этого числа едва хватит, чтобы удержать 83 километра фронта. Расстояние, примерно равное дистанции от Дюнкерка до Лилля.

Для поддержки сухопутных войск может быть использовано 45 истребителей и государственный военно-морской флот. Чтобы удержать территорию, требуется один солдат на 40 мирных жителей. Наши военные смогут удержать под контролем департамент не больше Мозеля с его миллионом жителей. Эти расчёты носят теоретический характер, поскольку, разумеется, в случае нападения будут также мобилизованы резервисты и жандармы. Однако они говорят об уязвимости.

ЖАН-ДОМИНИК МЕРШЕ, военный обозреватель: Мы сохранили модель укомплектованной армии, как у американцев, только вот финансовые возможности у нас совершенно не такие, как у США. Это значит, что мы, конечно, можем использовать все средства, но по чуть-чуть.

Отправив 18 САУ Caesar на Украину, Франция лишилась четверти своих запасов этого вида вооружений. Последние месяцы продемонстрировали, что нашей армии недостаёт массы материальных средств и людей.

КРИСТОФ ГОМАР, генерал, экс-глава военной разведки Франции: У русских было уничтожено большое количество танков, не знаю, сколько именно, возможно, тысяча. Смотрите, а у нас их 220. Действительно, за несколько недель войны мы лишимся их всех.

Всё это результат политического выбора последних 30 лет. Французская армия по большей части была устроена по принципу экспедиционного корпуса, способного выступать в Афганистане, Центральной Африке, в Сахеле. Сменявшие друг друга правительства были уверены, что Франции никогда больше не придётся в одиночку сражаться ради защиты собственной территории.

ЭВРЕ МОРЭН, экс-министр обороны Франции: В обычной ситуации Франция должна была бы быть избавлена от такого рода войны высокой напряжённости, поскольку у Франции имеются силы ядерного сдерживания. Вторая защита, разумеется, это Североатлантический альянс, главным элементом и смыслом существования которого является участие такой страны, как Соединённые Штаты.

Бюджет вооружённых сил с 2017 года уже был увеличен на 20 процентов. Правительство хочет пойти ещё дальше, развивая военную промышленность и серьёзно нарастив количество боеприпасов.

Дата выхода в эфир 15 октября 2022 года.