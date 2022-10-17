Юлианна Караулова, Валентин Юдашкин с женой и другие на премьере “Анны Карениной” с Софьей Эрнст

15 октября в концертном зале “Барвиха Luxury Village” при поддержке Mercury состоялась премьера спектакля “Каренина. Процесс” по мотивам романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина”. Среди гостей вечера были замечены Константин Эрнст, который пришел поддержать свою супругу Софью, исполняющую главную роль, а также Сергей Сельянов, Валентин Юдашкин (за день до премьеры, 14 октября, кутюрье отметил свой день рождения) с супругой Мариной, Юлианна Караулова и другие.

Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст Игорь Миркурбанов, Кирилл Власов и Софья Эрнст

Роман Л. Н. Толстого в новом спектакле “Каренина. Процесс” исследуется через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна, Каренин и Вронский. Это стремительное и чувственное действие о трех формах любви, о трех мировоззрениях, о трех жизненных позициях, о трех личностях, которые волею судьбы скрестились в одной точке; исходом этого столкновения стала трагическая смерть. Это пересечение разных пониманий долга, обязанностей, а главное – любви. Это размышление о поисках идеальных отношений в семье, о невозможности найти истину, о явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души, о чувственности и свойствах страсти и любви.

В постановке приняли участие Софья Эрнст (Анна), Игорь Миркурбанов (Каренин), Кирилл Власов (Вронский) и Игорь Хрипунов. Алла Сигалова же не только исполнила одну из ведущих партий, но и выступила на проекте режиссером, художником и автором сценической интерпретации.

Алла Сигалова и Софья Эрнст Софья Эрнст Эрнст и Юдашкины Юлианна Караулова Марина и Валентин Юдашкины Константин Эрнст Сергей Сельянов Екатерина Одинцова