Фото дня – Хейли Бибер и Селена Гомес обнимаются на гала-концерте Музея Американской киноакадемии

В минувший уикенд 25-летняя Хейли Бибер и 30-летняя Селена Гомес встретились на гала-концерте Музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе и с удовольствием позировали для общих кадров вопреки слухам о том, что буквально ненавидят друг друга. Редчайшие снимки в сеть выложил селебрити-фотограф Тайрелл Хэмптон.

Поворот сюжета, – написал он в своем микроблоге.

Напомним, что Хейли и Джастин вместе уже 4 года, и все это время фанаты Селены называли супермодель “разлучницей”. Пару недель назад Хейли дала откровенное интервью, где не только раскрыла подробности интимной жизни с Джастином, но и окончательно развеяла слухи о том, что отбила своего супруга у его бывшей возлюбленной Селены Гомес.

С Селеной Бибер встречался с 2010 по 2014 год. После расставания с певицей он закрутил пару мимолетных романов, а позже и вовсе пустился во все тяжкие, изрядно подпортив репутацию. В 2017-м в СМИ появились первые намеки на его отношения с Хейли.