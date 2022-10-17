 

Вдовец выставил на продажу шикарный особняк покойной Сенчиной: Не могу там жить

17.10.2022, 9:48, Разное
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Прославленная артистка ушла из жизни еще в 2018 году. Причина ее смерти держалась в секрете долгое время, но в конце концов выяснилось, что скончалась звезда из-за онкологии. Трагедия стала настоящим ударом для мужа Людмилы Сенчиной, который был рядом с ней до последнего вздоха.

В свое время Владимир Андреев построил для своей возлюбленной шикарный особняк под Петербургом. Собственно, там она и провела последние годы жизни, променяв квартиру в центре города на жизнь на даче. Супруги были по-настоящему счастливы в своем семейном гнездышке, а певица навела порядок в новом жилище по своей душе.

Однако после смерти артистки ее благоверный не смог находиться в стенах дома, который когда-то приносил ему радость. Как оказалось, все там напоминает вдовцу о смерти Людмилы Сенчиной, поэтому он принял для себя сложное решение – перебраться на соседний участок, а особняк выставить на продажу за 30 миллионов рублей.

“Я бы остался и жил, я просто не могу там жить психологически”, – объяснил Владимир Андреев.

К слову, и от денег с продажи дома, как передает Пятый канал, продюсер собирается избавиться – отдать единственному сыну покойной возлюбленной, которого вдовец ласково называет Славиком. 49-летний наследник Людмилы Сенчиной уже который год живет за границей, где работает в сфере IT.


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