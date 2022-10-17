Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке

По случаю очередной годовщины отношений Земфира, по всей вероятности, и подарила находящейся сейчас в Вене подруге сердце роскошный букет роз. Набухшие бутоны в черной бумаге на белоснежной простыне – это оригинально и очень сексуально. Кадр, которой запечатлел эту красоту, главная богиня российского кино опубликовала в своем Telegram-канале. “Кровать 16 числа”, – лаконично подписала полный любви снимок 55-летняя Литвинова.

Прозорливые поклонники сразу смекнули, в чем дело: 12 января отмечает день рождения Рената, 26 августа праздник у Земфиры, а 16 октября день начала их близких отношений. “Прекрасный букет и дата! Будьте счастливы!”, “Белые розы дарят по утрам в постель только очень любимым очень любимые”, “Белый цвет лепестков несет в себе защищенность”, “Поздравляю с праздником любви и гениальности”, – комментируют фанаты. Они, кстати, вспомнили, что для цветов есть еще один повод – 16 октября 2006 года вышел альбом “Земфира. Live”.

Напомним, что Литвинова покинула вместе с Рамазановой родную страну еще в феврале. Пара обосновалась в Париже. А теперь в рамках тура Земфиры актриса и певица колесят вместе по миру.