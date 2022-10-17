 

Московская стоматология годами нанимала боксёров для расширения клиентской базы

17.10.2022, 9:33, Разное
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Столичными следователями была вскрыта нетипичная и очевидно противозаконная схема привлечения клиентов для стоматологической клиники. Управленцы от медицины намеренно организовывали нападения на людей, а затем предлагали им свои услуги.

Внимание следствия привлёк тот факт, что множество травм, полученных людьми неподалёку от станции Новокосино, носили подозрительно похожий характер: у всех, кто пострадал по итогам столкновений с неизвестными хулиганами, не хватало зубов.

После поимки и допроса одного из нападавших выяснилось, что единственная в районе стоматология нанимала полупрофессиональных бойцов для того чтобы те искали потенциальных клиентов и силовым методом формировали у тех потребности в стоматологических услугах. Неподалёку обычно работал промоутер со скидочными купонами на установку имплантов.

По информации следователей, за 7 лет таким образом было обслужено около двухсот человек. Владельцам и руководству клиники теперь грозят длительные сроки и многомиллионные иски.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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