 

Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу

17.10.2022, 8:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“В отличие от коллег, я никогда не думала об отъезде за границу, – откровенно призналась певица корреспонденту “Дни.ру”. – Ну, куда я уеду?! У меня тут все – дом, работа, дети, внуки, песни, мама и моя Россия”.

У певицы четверо детей – Ярослав, Василий, Сергей, и Варвара. Причем сыновьям и зятю (мужу дочери) грозит мобилизация. “Ярослав, которому 31 год, сказал сразу, что если придет повестка, он пойдет и уклоняться не будет, – заявила артистка. – Он уже возит туда гуманитарные грузы, а если надо будет стать солдатом – станет. Отмазывать его, увозить куда-то за границу, как многие, я, конечно, не буду. Да он и не поедет, не будет прятаться, хотя у него семья”.

Ярослав отвечает за внешние коммуникации в Мединском университете имени Сеченова. “Возможно, у него там будет бронь, хотя он такой патриот России, что может и отказаться”, – говорит певица.

Напомним, частичная мобилизация в России подходит к концу. Президент Владимир Путин заявил, что “примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены”. По словам российского лидера, из предполагавшихся 300 тысяч призвали уже 222 тысячи человек. А причиной объявления мобилизации стало то, что линию соприкосновения невозможно держать только контрактниками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.22 / TOYOTA представила обновленный кроссове RAV4 2023 года для Европы

30.03.22 / Квартиры в Москве начали оценивать в борщах

01.12.21 / Названы распространенные ошибки покупателей вторичного жилья

10.07.22 / Мнение: О размазанном по столу Владимире… Зеленском: урок от истинных «хозяев»?

22.09.21 / Миропомазание депутатов Госдумы VIII созыва пройдёт в Главном храме Вооружённых сил

24.09.20 / Лауреатом первой в истории Нобелевской премии по математике стал тунисец, посчитавший все европейские гендеры

01.07.21 / На сайте Госзакупок появился тендер на поставку 25 тысяч справок о вакцинации от COVID-19

01.02.22 / Отец Рианны отреагировал на беременность дочери: “Она будет хорошей мамой”

17.08.22 / “Пока не общаемся, сложно. Жду, когда вырастет”: экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров признался, что не общается с 6-летней дочерью

31.05.22 / В Австралии дебютировал 5-местный Volkswagen Tiguan Allspace Adventure Special Edition

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика