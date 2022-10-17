Мнение: Бельё цвета хаки

Великая Катя Пебел, учительница английского из Москвы, продолжает в своем ФБ свои снайперски точные зарисовки посведневного быта нашей умирающей страны.

“Женщины на детской площадке обсуждают мобилизацию.

– Ну а что, – говорит одна, – я поддерживаю выбор мужа. Пусть идёт. Мужчина должен побывать на войне. Вот только – я ему термобелье заказала, я цвета хаки уже не было, чёрное осталось. Все ребята будут в военном, а мой в чёрном. Ну ничего, пригодится, будет потом в нем на рыбалку ходить” (Катя Пебел).

Понятно, что в глубинном народе сейчас – именно такие настроения сдержанного оптимизма; как будто государство пригласило их мужей и сыновей в некий познавательный, занимательный, пусть и довольно тяжелый поход, естественно, исключительно для их же пользы. Если же копнуть чуть глубже – также понятно, что этот “оптимизм” в своей основе – едва ли подлинный, нет, это в чистом виде психологическая защита: с ее помощью такие вот матери и жёны прикрываются от страха осознания реальности.

Но ведь – буквально сейчас идет обратный отсчет. Часы пущены. Скоро муж в черном термобелье окажется вовсе не на рыбалке. Что произойдет в психике этих женщин, когда этим “оптимизмом” станет уже невозможно прикрываться? Как она для себя объяснит то, что может случиться?

Обратный отсчет – когда взрывы хаймарсов разнесут вдребезги все психологические защиты россиян.