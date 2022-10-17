 

Мнение: Бельё цвета хаки

17.10.2022, 7:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Великая Катя Пебел, учительница английского из Москвы, продолжает в своем ФБ свои снайперски точные зарисовки посведневного быта нашей умирающей страны.

“Женщины на детской площадке обсуждают мобилизацию.
– Ну а что, – говорит одна, – я поддерживаю выбор мужа. Пусть идёт. Мужчина должен побывать на войне. Вот только – я ему термобелье заказала, я цвета хаки уже не было, чёрное осталось. Все ребята будут в военном, а мой в чёрном. Ну ничего, пригодится, будет потом в нем на рыбалку ходить” (Катя Пебел).

Понятно, что в глубинном народе сейчас – именно такие настроения сдержанного оптимизма; как будто государство пригласило их мужей и сыновей в некий познавательный, занимательный, пусть и довольно тяжелый поход, естественно, исключительно для их же пользы. Если же копнуть чуть глубже – также понятно, что этот “оптимизм” в своей основе – едва ли подлинный, нет, это в чистом виде психологическая защита: с ее помощью такие вот матери и жёны прикрываются от страха осознания реальности.

Но ведь – буквально сейчас идет обратный отсчет. Часы пущены. Скоро муж в черном термобелье окажется вовсе не на рыбалке. Что произойдет в психике этих женщин, когда этим “оптимизмом” станет уже невозможно прикрываться? Как она для себя объяснит то, что может случиться?

Обратный отсчет – когда взрывы хаймарсов разнесут вдребезги все психологические защиты россиян.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.22 / Рома Зверь о любви, увлечении литографией и боязни заправок

20.04.22 / WSJ – США заводят свою экономику на посадку — но она может оказаться жёсткой

10.08.22 / Мнение: Геронтократия, «внешнеполитический алкоголизм» и советская культура обслуживания в США

31.01.22 / Через всю Москву: Собянин представил проект уникальной транспортной магистрали

06.07.21 / Почти у 90 % беременных женщин: являются ли тошнота и рвота во время беременности защитным механизмом?

29.09.22 / Мощный ураган оставил кубинцев без электричества

11.10.21 / Как ускорить рост волос и восстановить их дешево и без химии: простая маска на основе йогурта

03.02.21 / Мнение: Расправа над СМИ поставила Зеленского перед импичментом

26.03.22 / Российские бренды против западных: Преимущества отечественного бизнеса

03.08.22 / Мнение: Справочник для граждан Украины для организации Сопротивления киевскому режиму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика