 

Забудьте, что вы знали о простуде: врач назвал главный миф заболевания

17.10.2022, 6:55, Разное
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Нередко можно услышать жалобу простудившегося человека на сквозняк. Якобы его продуло, и поэтому он ходит с соплями и кашляет. Это, разумеется, не совсем так. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус разрушил главный миф и объяснил, как человек может заболеть на самом деле и причем тут вообще открытая форточка или кондиционер.

По словам специалиста, болезнь появляется вовсе не из-за ветра, а из-за вирусов и микробов, которые попадают в организм. Мол, даже если есть холодное мороженое или пить холодную воду, не всегда можно заболеть. Для простуды нужен патоген. Если его нет – болезни нет.

То есть переохлаждение лишь способствует развитию заболевания, а не становится причиной. Важно проверять организм на наличие хронической инфекции, узнать, есть ли хронический аденоиды, тонзиллит, кариес или заболевания бактериального характера в ротовой полости и носоглотке, сказал Продеус.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, когда заложенность носа не нуждается в лечении. По его словам, далеко не всегда это является симптомом простуды. О чем рассказал эксперт россиянам, ранее писали “Дни.ру”.


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