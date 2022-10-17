Лидер оппозиционной партии Шор призвал жителей Молдавии к акту гражданского неповиновения и отказу платить за газ

После того, как силовики разогнали мирную демонстрацию оппозиции в Кишиневе, жители Молдавии имеют право на акт гражданского неповиновения, сообщил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Шор сказал, что на акт гражданского неповиновения теперь имеет полное право любой, кто не согласен с политикой властей страны. По его словам, если все жители Молдавии прекратят платить за газ, то действующее руководство сбежит из страны. «Мы продолжим наши протесты, несмотря ни на что», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, с сентября сторонники партии «Шор» проводят акции протеста в связи с инфляцией и ростом цен на газ. В воскресенье в Кишиневе силовики разогнали мирную демонстрацию и разобрали палаточный городок оппозиции перед зданием парламента.

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