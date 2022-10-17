 

Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»

17.10.2022, 6:50, Новости дня
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Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.

Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны РФ впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – информирует ТАСС.

На кадрах военный информирует сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».

В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.

В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации в Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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