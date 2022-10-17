Рубль подешевел к доллару и евро

В начале торгов рубль ослабевает к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 62,46 рубля (плюс 35 копеек), евро – до 61,23 рубля (плюс 52 копейки). При этом курс юаня стабилен, остается около отметки в 8,6 рубля, передает РИА «Новости».

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