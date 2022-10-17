 

Рубль подешевел к доллару и евро

17.10.2022, 6:50, Новости дня
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В начале торгов рубль ослабевает к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 62,46 рубля (плюс 35 копеек), евро – до 61,23 рубля (плюс 52 копейки). При этом курс юаня стабилен, остается около отметки в 8,6 рубля, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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