Рубль подешевел к доллару и евро
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В начале торгов рубль ослабевает к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 62,46 рубля (плюс 35 копеек), евро – до 61,23 рубля (плюс 52 копейки). При этом курс юаня стабилен, остается около отметки в 8,6 рубля, передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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