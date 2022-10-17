Габбард – администрация Байдена жертвует даже политкорректностью ради любви к войне

В США до сих пор действует правило, по которому мужчины, объявившие себя женщинами, подпадают под призыв в армию. Эта ситуация лишь подчёркивает, что действующее американское правительство, которое навязывает толерантность во всех сферах общественной жизни, делает исключение только для войны, сказала в интервью Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

Дяде Сэму наплевать, если призывник захотел, чтобы к нему обращались «мэм». Общественное внимание вновь привлекло правило воинской повинности, в котором говорится: «Граждане США или иммигранты, родившиеся мужчиной и изменившие свой пол на женский, по-прежнему обязаны становиться на учёт. Лица, родившиеся женщиной и изменившие свой пол на мужской, не обязаны становиться на учёт».

Вы всё поняли? Сейчас объясню на пальцах. Если вы — «он», который становится «она», то технически в глазах правительства вы всё ещё «он», и поэтому должны идти на войну. Вот тебе и Битва за выступ*! (Смех.) Спасибо.

Но если вы — «она», которая становится «он», то всё ещё «она», и поэтому освобождаетесь от воинской повинности. Такая вот несправедливость! Женщин не призывают, они живут дольше и лучше смотрятся в одежде с леопардовой расцветкой.

Само правило не является чем-то новым, но оно начало приковывать всё больше внимания после того, как служба воинского учёта напомнила в Twitter родителям о том, что их сыновьям необходимо зарегистрироваться. Популярность её аккаунта возросла из-за того, что пациент с деменцией (Джо Байден. — ИноТВ) ведёт нас к ядерной войне.

То есть, когда дело касается войны, биология внезапно становится важной, но её выбрасывают из окна в остальных случаях — от женского спорта до тюрем и школьных занятий ваших детей. Но в реальном мире ВМС по-прежнему считают, что нужен мужчина, чтобы появился моряк**. (Смех.) Мне всё равно, сегодня — пятница!

Пусть это послужит уроком для всех вас, прекрасных молодых людей, которые смотрят моё шоу прямо сейчас: став женщиной, вы не избежите призыва, хотя вам и не придётся платить за ужин.

(Шуточная вставка «Так заявил бы сексист!»)

Сексист бы так сказал, но не я, Тулси, потому что я очень прогрессивный человек.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Разумеется. (Смеётся.)

Да уже поздно…

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Вы показываете своё истинное лицо каждый раз, когда я прихожу сюда и провожу время в вашей компании.

И с каждым разом становится всё хуже. Как многие знают, вы ветеран.

ТУЛСИ ГАББАРД: Да.

Вы служили в вооружённых силах.

ТУЛСИ ГАББАРД: Я всё ещё служу. Я до сих пор в армейском резерве. Офицер в звании подполковника по связям с гражданской администрацией и населением. И вся эта ситуацию, Грег, как вы отметили, показывает, насколько сильно действующая администрация любит войну. Нет другой части нашего общества, где они не продвигали бы политкорректности, отрицая объективную истину о том, что между мужчиной и женщиной существуют биологические различия, за исключением тех случаев, когда дело касается войны.

Точно-точно!

ТУЛСИ ГАББАРД: Это забавно, но вместе с тем чертовски пугающе. Ведь мы буквально находимся на грани ядерной войны из-за того, что делает администрация президента Байдена, и своими действиями они подвергают риску нас, человечество и весь мир.

Как вы смеете такое говорить, Тулси? Получается, вы марионетка Путина!

(Оба смеются.)

ТУЛСИ ГАББАРД: Потому что я не хочу ядерной войны?

Да!

ТУЛСИ ГАББАРД: Вы меня раскусили!

Сейчас это новое правило, если вы даже упомянете слово на букву p, то есть peace (мир. — ИноТВ), они (американские власти и мейнстримовые СМИ. — ИноТВ) заменят его на Putin, или propagandist, или что-то ещё…

ТУЛСИ ГАББАРД: Простите, что перебиваю. Но в связи с этой новостью хотелось бы спросить, где теперь все бойцы идеологического фронта? Где все эти так называемые прогрессивные деятели, которые настолько зациклены на местоимениях, что если вы используете их неправильно, они могут обвинить вас в сексуальных домогательствах? Где, чёрт возьми, они сейчас с их речами о том, как это (правило призыва. — ИноТВ) дискриминационно и несправедливо?

Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.