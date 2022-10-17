Мнение: Многие будут убиты, и довольно быстро (с)

Раздумья путиниста-эмигранта

А вот, буквально рядом, весьма странная в своей отчужденной откровенности исповедь действующего эмигранта Александра Шмелева, тоже из ФБ, где он рассуждает на тему – удастся ли ему еще когда-либо вернуться в Россию, или эта страна скоро исчезнет, и на нее надо махнуть рукой.

“Можно сколько угодно привлекать внимание к толпам российских мужчин со всех ног бегущих от мобилизации в Грузию и Казахстан. Но объективно говоря, все это капля в море, менее одного процента. В то время как абсолютное большинство спокойно (или неспокойно, неважно) получит повестки и отправится воевать. Можно в этом не сомневаться, не зря в стране веками воспитывалась покорность и готовность повиноваться любым приказаниям начальства. Ничего хорошего в этом нет, но такова реальность.

Многие из мобилизованных, разумеется, будут убиты и довольно быстро. Причем чем дольше мобилизация будет продолжаться, и чем больше начнут призывать уже и никогда не служивших и не занимавшихся никакой физической активностью людей, тем проще украинцам будет выкашивать их целыми эшелонами. (Думаю, кстати, это еще одна из целей мобилизации — чем меньше в стране останется живых мужчин хоть сколько-нибудь боеспособного возраста, тем режиму спокойнее). Другие останутся инвалидами, попадут в плен, пропадут без вести… В результате война затронет практически каждую российскую семью. И отношение к украинцам, равно как и к поддержавшему их Западу, а также немногим соотечественникам, будет соответствующим. «Эти гады моего брата/сына/мужа/отца/соседа/друга/коллегу убили/искалечили! Ненавижу их всех!»

…В случае реализации наиболее вероятного (увы), на мой взгляд, сценария 60% населения РФ погибнет в первые 24 часа полномасштабной ядерной войны, а оставшиеся 40% будут мучительно умирать от лучевых болезней при температурах минус 50-90 градусов. Предположим, случится какое-то чудо, разум возобладает, и до использования стратегического ядерного оружия дело все-таки не дойдет.

Но это отношение будет сохраняться долгие годы. По крайней мере, пока ныне живущие поколения ни уступят свое место новым, а то и дольше. Я же своими глазами вижу, какие сейчас отношения, допустим, у сербов с хорватами — несмотря на то, что война между ними закончилась без малого 30 лет назад, и внешне они давно придерживаются предложенного Нобелевским комитетом «мирного сосуществования» (не понимаю, кстати, чего украинцы так взъелись на эту формулировку: ведь «мирное сосуществование» — это вовсе не дружба, любовь и партнерство, но именно когда ты можешь внутренне ненавидеть другого и не иметь с ним никаких дел, однако не идешь его убивать, пока он сам к тебе не полезет: думаю, как раз это очень точная формула того, чего хотя бы в теории можно было бы добиться между русскими, украинцами и белорусами в обозримом будущем). Да и про Германию мы хорошо знаем, что реальное переосмысление того, что они натворили, началось там не раньше чем через 20 лет после конца войны — несмотря на полный разгром, страну в руинах, оккупационные войска на улицах и все программы «денацификации»….

…

Как жить в таком обществе? Постоянно конфликтовать, ссориться, орать и драться с каждым встречным-поперечным? Знаю людей, которым такая жизнь по душе 🙂, но это совсем не мое, я в целом человек спокойный и не конфликтный. Не общаться ни с кем кроме избранного круга хороших знакомых и жить в пузыре «внутренней эмиграции»? Опять же не мой типаж, я человек крайне общительный, ну и в целом непонятно, зачем менять внешнюю эмиграцию на внутреннюю, если тут хотя бы море, солнце, горы и пальмы есть….

В общем пришло, наконец, время изменить свое место жительства в профиле. Нет больше никакой России. «Одни снега, снега, поля, поля» (с). Кажется, когда-то я жил в какой-то далекой холодной северной стране, но возможно мне это только снилось. Ну его к черту этот сон! Пора забыть его уже наконец! (А.Шмелев)

Стоит, пожалуй, заметить, что автор этих выводов – в не очень отдаленном прошлом главный редактор сетевой газеты “Взгляд”, которая всегда была рупором “развитого путинизма”, то есть перед нами – бывший путинский пропагандист, который, правда, еще в начале “десятых” вроде как “перешел в оппозицию”. Занятно, что мысленно он уже попросту сжег всю Россию в ядерном огне. И ведь не поспоришь – исход-то вполне реальный.

Но как-то вдруг, просто назло Шмелеву, захотелось выжить.