Связь между вегетарианством и депрессией: когда отказ от мяса совсем не радует

У вегетарианства есть целый ряд как плюсов, так и минусов. Как влияет такое питание на психику человека, выяснили бразильские ученые. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders. На страницах популярного журнала говорится, что те, кто ест мясо, депрессией страдают в два раза меньше.

Специалисты обратили внимание на количество потребляемых калорий, белка и микроэлементов, а также на уровень обработки пищевых продуктов. Во время исследования эксперты пришли к выводу, что менее питательный рацион является одной из причин развития депрессии.

Кроме того, по словам бразильских ученых, люди, страдающие депрессией, скорее всего изменят свое питание и прибегут к вегетарианству, поскольку у таких людей негативно окрашенное мышление и возникает чувство вины.

“Было обнаружено, что у людей, которые исключили мясо из своего рациона, была более высокая распространенность депрессивных эпизодов”, – заключили ученые в Бразилии.

Это еще не все, что касается вегетарианства и психического расстройства. Депрессия может появиться из-за разногласий с обществом насчет режима питания и/или просмотра изображений с мясной продукцией.