SRF – снос советских памятников усугубляет раскол в латвийском обществе

Снос монумента в память о победе СССР над нацистской Германией в Риге стал новым витком раскола в латвийском обществе, пишет SRF. В то время как ряд граждан одобряют снос, русскоговорящие чувствуют себя под угрозой и думают об эмиграции.



AP

В этом году в Риге был снесён огромный монумент в память о победе СССР над нацистской Германией, пишет SRF: от 79-метрового обелиска и бронзовых фигур ничего не осталось. Как отмечает издание, раскол в латвийском обществе становится всё шире.

По словам латвийского политолога Филипса Раевскиса, до 2007 года никто не интересовался монументом. Однако затем РФ стала превращать победу во Второй мировой войне в одну из основ своей идентичности: в итоге люди в Риге стали регулярно праздновать 9 Мая возле монумента.

По словам Раевскиса, празднования становились всё «агрессивнее», поэтому у многих появились мысли о том, что монумент нужно убрать. При этом Раевскис признаёт, что если бы не украинский кризис, то с памятником ничего бы не случилось.

Латышская русскоговорящая журналистка Мария Кугель придерживается иной позиции, пишет SRF. Она говорит, что снос памятника вызывает у неё обеспокоенность и является продолжением негативной тенденции, начавшейся в 2014 году. «Русскоговорящее население всё чаще воспринимается как угроза национальной безопасности», — приводит издание слова Кугель. По её словам, многие русскоговорящие раздумывают над эмиграцией.

Как пишет SRF, мэр Риги планирует построить на месте памятника детскую игровую площадку: по его словам, это будет место для всех. Политик отметил, что одной из целей нового проекта является преодоление раскола.