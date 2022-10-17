 

Мнение: Про молдавскую мову

17.10.2022, 4:35, Разное
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Любимец в этом ЖЖ – великий американский ФБ-автор Вадим Ольшевский. Напомню, кто не знал – он профессор математики в американском университете, а родился и вырос он в советской Молдавии. Математик он, по всей видимости, знатный, но помимо этого он еще и прекрасный рассказчик, продолжатель славного дела Сергея Довлатова. Вот его рассказик – очень смешная безделушка… и одновременно – нечто жутко неполиткорректное, очередное “ольшевское” оскорбление нежных национальных чувств малых народов.

“МОЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ МОЛДАВСКОГО БЫЛ ГРУБИЯНОМ. Исаак Борисович Кройтореску. Я хорошо понимал психологические причины его грубости. Он очень любил молдавскую (румынскую) литературу и лимбу молдовеняскэ. Но было принято к урокам молдавского совершенно не готовиться, и за годы обучения никто в молдавском не продвигался ни на йоту. Я, в частности, знаю по-молдавски только три фразы:
– Мунчиторий ши колхозничий сэрбеторим ынтый май (рабочие и колхозники празднуют первое мая).
– Треяскэ партидулуй коммустий дин Молдова (это понятно)
– пэсэриле кэлэтоаре (перелетные птицы)
Текст о перелетных птицах меня заставила выучить мама в 8-м классе после того, как Исаак Борисович вызвал ее в школу.
Исаак Борисович нервничал на своих уроках с утра до вечера. Никто ничего не знал, но нельзя же всем ставить двойки. Приходилось ставить тройки и четверки. Если кто понимал его вопросы, то получал пятерку.
Короче, Исаак Борисович задавал классу вопросы по-молдавски, никто не мог ответить. И он начинал ругаться матом. Он всех нас называл пидарасами, даже девочек.
– Спуне, пидарас, поэзие, – злобно выкрикивал он в конце урока.
Спуне – расскажи. Поэзие – стихотворение. А пидарас – пидарас.
И только сегодня я узнал, что по-молдавски пидарас – это наизусть” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).

По-моему – прелесть.

Источник: Размышления вольного социолога


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