Мнение: Про молдавскую мову

Любимец в этом ЖЖ – великий американский ФБ-автор Вадим Ольшевский. Напомню, кто не знал – он профессор математики в американском университете, а родился и вырос он в советской Молдавии. Математик он, по всей видимости, знатный, но помимо этого он еще и прекрасный рассказчик, продолжатель славного дела Сергея Довлатова. Вот его рассказик – очень смешная безделушка… и одновременно – нечто жутко неполиткорректное, очередное “ольшевское” оскорбление нежных национальных чувств малых народов.

“МОЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ МОЛДАВСКОГО БЫЛ ГРУБИЯНОМ. Исаак Борисович Кройтореску. Я хорошо понимал психологические причины его грубости. Он очень любил молдавскую (румынскую) литературу и лимбу молдовеняскэ. Но было принято к урокам молдавского совершенно не готовиться, и за годы обучения никто в молдавском не продвигался ни на йоту. Я, в частности, знаю по-молдавски только три фразы:

– Мунчиторий ши колхозничий сэрбеторим ынтый май (рабочие и колхозники празднуют первое мая).

– Треяскэ партидулуй коммустий дин Молдова (это понятно)

– пэсэриле кэлэтоаре (перелетные птицы)

Текст о перелетных птицах меня заставила выучить мама в 8-м классе после того, как Исаак Борисович вызвал ее в школу.

Исаак Борисович нервничал на своих уроках с утра до вечера. Никто ничего не знал, но нельзя же всем ставить двойки. Приходилось ставить тройки и четверки. Если кто понимал его вопросы, то получал пятерку.

Короче, Исаак Борисович задавал классу вопросы по-молдавски, никто не мог ответить. И он начинал ругаться матом. Он всех нас называл пидарасами, даже девочек.

– Спуне, пидарас, поэзие, – злобно выкрикивал он в конце урока.

Спуне – расскажи. Поэзие – стихотворение. А пидарас – пидарас.

И только сегодня я узнал, что по-молдавски пидарас – это наизусть” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).

По-моему – прелесть.