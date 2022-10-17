 

Der Spiegel – в ФРГ не могут договориться об использовании АЭС

17.10.2022, 4:00, Разное
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Немецкая партия зелёных выдвинула жёсткое требование об отключении всех немецких АЭС к 15 апреля 2023 года, пишет Der Spiegel. Оппозиция выступает резко против: лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что страна не должна становиться «заложницей зелёной партии».


AP

Немецкая правящая коалиция уже на протяжении нескольких недель спорит о том, что делать с АЭС, пишет Der Spiegel. В минувшую пятницу партия зелёных на своём съезде одобрила лишь сохранение частичной готовности двух немецких АЭС, а также подкрепила свой общий курс на полный отказ от атомной энергетики, обозначив конкретную дату, к которой все немецкие АЭС должны быть отключены 15 апреля 2023 года.

Оппозиция жёстко критикует это предложение, отмечает издание. По словам главы партии ХДС Фридриха Мерца, сейчас Германия на пути к тому, чтобы «стать заложницей зелёной партии, которая по чисто идеологическим причинам блокирует разумный путь». Мерц подчеркнул, что из-за нехватки газа все три немецкие АЭС должны продолжать работу.

Внутри правящей коалиции также не сильно принимают позицию зелёных, отмечает Der Spiegel. Генсек партии «Свободные демократы» Биджан Джир-Сарай предостерёг зелёных от поспешных умозаключений, поскольку «те, кто обозначает красные линии, усложняют общий поиск лучшего решения для нашей страны». Он также подчеркнул, что для решения энергетического кризиса нужны прагматичные решения, а не идеологические.


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