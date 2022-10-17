Мнение: Поезд пошел, и завыл, и завыли солдаты…

Невероятные стихи Марины Цветаевой 1916 года. Кто хоть что-то соображает в российской истории – поймет дату. Я с ними чуть поторопился – прочитал на своем канале 12 августа. Тогда еще в России не понимали, что это ТО САМОЕ. Думаю, теперь эти стихи понятнее даже для самых тупых.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов — за белой стеною — погост.

И на песке вереница соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд…

Старая баба — посыпанный крупною солью

Черный ломоть у калитки жует и жует.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,

Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же

Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

Меня, помню, в свое время (а я их прочитал еще подростком) совершенно убило последнее четверостишие. Ведь первые три строфы – ну, вполне себе обычный нарратив, “обычная” (хоть и гениальная) поэзия, Серебряный век всё-таки… Но оно такое – поступательное, как стук колес, как стук в висках, в общем, стих и стих. Но вдруг в конце – вот такой невероятный слом, такой выдох, слова поперек строки – человек как будто тащил, тащил, держался, держал себя в руках – но когда еще и песня, типа веселая, “о чернобровых красавицах”, солдаты типа веселятся, они чудо-богатыри, они едут “в поход”… И сам стих как будто начинает путаться в словах, повторяет, спотыкаясь, какие-то бессмысленные эпитеты – жалобный, жалостный, каторжный…

И падает под тяжестью. “О господибожетымой” – финальная скороговорка, она как будто отламывается от последней четвертой строки. Автор превращается в ту бабу из начала, которая “жует и жует” – стареет на сотню лет, гаснет.

Кстати – вот только ТЕПЕРЬ, когда русская заколдованная история опять, через сто лет, сделала круг, и мы опять, как Цветаева в 1916, посреди бессмысленной бойни непонятно за что и зачем – я, как бы смешно это ни звучало, наконец… готов простить Цветаеву. За то, как она обошлась со своей дочерью в 1918-1919 годах.

До этого, будучи из когорты сытых и не особо битых интеллигентов конца 20-начала 21 вв. – я, как было “неполживо”, относился к Марине Цветаевой “амбивалентно”. “Народ”-то о Цветаевой не знал никогда и ничего, сельские образованцы знали, что она написала стихи, которая пела Пугачева в “Иронии судьбы” про “Мне нравится” – а вот самые “продвинутые” ее не только знали, но и имели к Марине Ивановне “претензии”: стихи, дескать, писала гениальные – но как человек была “не очень”, дочку свою малолетнюю бросала, не кормила в младенчестве, пыталась от нее отречься – в общем, “все её осуждали”.

И я. И только теперь думаю: если она такие стихи писала еще в 1916, ДО полного обвала всего – значит, у нее кожа была сверхчувствительная, она всю скотобойню ощущала с самого начала, а она ведь шла потом только по нарастающей! Собственно – как мы в такой ситуации можем ее судить, если она лучше всех, наверно, понимала, ВО ЧТО она рожает ребенка, и сама-то еле вытягивала, и еще – ощущала дикую наверняка ВИНУ за то, что она впустила в ТАКОЕ время абсолютно беззащитного человечка?

Как мы вообще можем ее осуждать за то, что она малость подвинулась умом в 1918-1919 – когда на территории бывшей РИ буквально разверзся ад?! Тогда и люди с самой носорожьей шкурой с ума сходили… В общем, Цветаеву я простил.

А у нас свой 1919 еще, вероятно, впереди.