 

Мнение: Поезд пошел, и завыл, и завыли солдаты…

17.10.2022, 3:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Невероятные стихи Марины Цветаевой 1916 года. Кто хоть что-то соображает в российской истории – поймет дату. Я с ними чуть поторопился – прочитал на своем канале 12 августа. Тогда еще в России не понимали, что это ТО САМОЕ. Думаю, теперь эти стихи понятнее даже для самых тупых.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереница соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд…
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

Меня, помню, в свое время (а я их прочитал еще подростком) совершенно убило последнее четверостишие. Ведь первые три строфы – ну, вполне себе обычный нарратив, “обычная” (хоть и гениальная) поэзия, Серебряный век всё-таки… Но оно такое – поступательное, как стук колес, как стук в висках, в общем, стих и стих. Но вдруг в конце – вот такой невероятный слом, такой выдох, слова поперек строки – человек как будто тащил, тащил, держался, держал себя в руках – но когда еще и песня, типа веселая, “о чернобровых красавицах”, солдаты типа веселятся, они чудо-богатыри, они едут “в поход”… И сам стих как будто начинает путаться в словах, повторяет, спотыкаясь, какие-то бессмысленные эпитеты – жалобный, жалостный, каторжный…

И падает под тяжестью. “О господибожетымой” – финальная скороговорка, она как будто отламывается от последней четвертой строки. Автор превращается в ту бабу из начала, которая “жует и жует” – стареет на сотню лет, гаснет.

Кстати – вот только ТЕПЕРЬ, когда русская заколдованная история опять, через сто лет, сделала круг, и мы опять, как Цветаева в 1916, посреди бессмысленной бойни непонятно за что и зачем – я, как бы смешно это ни звучало, наконец… готов простить Цветаеву. За то, как она обошлась со своей дочерью в 1918-1919 годах.

До этого, будучи из когорты сытых и не особо битых интеллигентов конца 20-начала 21 вв. – я, как было “неполживо”, относился к Марине Цветаевой “амбивалентно”. “Народ”-то о Цветаевой не знал никогда и ничего, сельские образованцы знали, что она написала стихи, которая пела Пугачева в “Иронии судьбы” про “Мне нравится” – а вот самые “продвинутые” ее не только знали, но и имели к Марине Ивановне “претензии”: стихи, дескать, писала гениальные – но как человек была “не очень”, дочку свою малолетнюю бросала, не кормила в младенчестве, пыталась от нее отречься – в общем, “все её осуждали”.

И я. И только теперь думаю: если она такие стихи писала еще в 1916, ДО полного обвала всего – значит, у нее кожа была сверхчувствительная, она всю скотобойню ощущала с самого начала, а она ведь шла потом только по нарастающей! Собственно – как мы в такой ситуации можем ее судить, если она лучше всех, наверно, понимала, ВО ЧТО она рожает ребенка, и сама-то еле вытягивала, и еще – ощущала дикую наверняка ВИНУ за то, что она впустила в ТАКОЕ время абсолютно беззащитного человечка?

Как мы вообще можем ее осуждать за то, что она малость подвинулась умом в 1918-1919 – когда на территории бывшей РИ буквально разверзся ад?! Тогда и люди с самой носорожьей шкурой с ума сходили… В общем, Цветаеву я простил.

А у нас свой 1919 еще, вероятно, впереди.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.22 / Скандалы: Пейзаж после Рогозина

12.05.21 / СМИ: Арми Хаммер нашел новую любовь на Каймановых островах на фоне обвинений в насилии

26.05.22 / WION – президент ЮАР признал негативное влияние санкций против России на другие страны

17.03.22 / ЕСПЧ продолжит принимать жалобы Навального даже после выхода России из Совета Европы

06.04.22 / «Даже проституток не могу вызвать» – депутат-миллиардер Станислав Гуревич рассказал, как ему живётся в Лондоне под санкциями

29.09.22 / Звезды “Секса в большом городе” Михаил Барышников и Кристин Дэвис, Джулия Фокс и другие на гала-вечере New York City Ballet

27.04.21 / РПЦ одобрила проект нового памятника на Лубянке с Дзержинским и Колчаком

01.04.21 / Ирина Шейк устроила “розовую” вечеринку в честь дня рождения дочери Леи

20.07.22 / Мнение: О постепенном снятии санкций с России… Кремль побеждает?

24.04.22 / Мнение: Бельгийские садисты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика