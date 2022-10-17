 

Член парламента Британии Блант первым из депутатов от Консервативной партии публично выступил за отставку Трасс

17.10.2022, 3:10, Новости дня
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Члены парламента Великобритании от Консервативной партии Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что партийный лидер и премьер-министр страны Лиз Трасс должна уйти в отставку.

Бланта спросили, может ли Трасс «выжить». Он ответил: «Нет. Я думаю, игра окончена». Блант считает, что руководство партией нужно передать команде, в которую войдут экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и министр финансов Джереми Хант. Блант стал первым членом тори, который публично призвал премьера уйти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Channel 4 и Telegraph.

Бриджен считает, что Великобритания, ее жители, а также сама Консервативная партия достойны лучшего, чем Трасс. Уоллис же написал действующему премьеру письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.

Напомним, по данным СМИ около 100 членов парламента Великобритании от Консервативной партии могли направить письма главе руководящего комитета партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс. При этом в соответствии с действующими партийными правилами у Трасс должно было быть еще 11 месяцев, в течение которых ее нельзя было смещать с поста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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