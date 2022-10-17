Украинский министр Сольский и «Союз птицеводов Украины» объяснили рост цен на куриные яйца российской спецоперацией

Производители заявили, что очередной скачок цен на куриные яйца в Украине объясняется воссоединением Херсонской области с Россией. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский связал рост цен с российской спецоперацией.

Стоимость десятка куриных яиц в Украине сейчас стоит как минимум 80 гривен (135 рублей). Сольский заявил, что это произошло, поскольку некоторые птицефабрики прекратили работу из-за российской спецоперации, а те, что работать продолжили, не спешили расширять производство. Министр заверил, что вскоре ситуация должна нормализоваться.

При этом «Союз птицеводов Украины» указал, что одним из крупнейших производителем яиц в Украине был комплекс «Чернобаевский». «Чернобаевский» расположен в Херсонской области, которая сейчас вновь является частью России, а не Украины, передает РИА «Новости».

Глава российского государства Владимир Путин утвердил возвращение территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября. Эти регионы были официально включены в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции России.

—