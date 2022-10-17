Das Erste – забастовки во Франции становятся всё масштабнее и грозят охватить всю страну

Во Франции прекратили работу не только сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, но и работники крупнейшей в стране атомной электростанции в Гравелине. В это воскресенье левый альянс NUPES призвал к демонстрации «против дорогой жизни», а во вторник планируют бастовать машинисты поездов. Забастовки во Франции распространяются и готовы охватить всю страну, пишет Das Erste. Впрочем, эксперты сомневаются, что это может стать началом нового движения «жёлтых жилетов».



AP

Пятница, автозаправочная станция под Парижем. Пенсионер Филипп выглядит измученным: он прождал несколько дней, чтобы добраться до автозаправочной станции. Он не хотел отбирать топливо у тех, кто должен работать или отвозить детей в школу — это его способ выражения солидарности. Но теперь ему нужен бензин, чтобы добраться до своей внучки, рассказывает немецкий телеканал Das Erste.

Французский пенсионер в растерянности: «Я тоже не знаю. Очевидно, что во Франции нет социального диалога. Всегда одно и то же. У нас всё всегда стремится к крайностям. Блокируют целую страну. Сегодня рабочие нефтеперерабатывающих заводов, завтра железные дороги, послезавтра местный транспорт — так мы никогда не справимся».

Филипп имеет в виду распространение забастовок, поясняет репортёр телеканала. Не только работники нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу, но и сотрудники крупнейшей во Франции атомной электростанции в Гравелине бастуют уже несколько дней.

На следующей неделе во вторник машинисты поездов хотят остаться дома. А на сегодня левый альянс NUPES призвал к демонстрации «против дорогой жизни». Возникает ли в стране новое движение «жёлтых жилетов»?

Реми Бургиньон, административный учёный и специалист по общественным движениям в Университете Эст-Кретей в Париже, скорее подчёркивает различия с «жёлтыми жилетами»: «Нынешний конфликт сильно отличается от «жёлтых жилетов». Тогда это было движение, проросшее из корней населения. Однако на этот раз в начале движения стоят профсоюзы. Так что это скорее классический социальный конфликт. И поэтому он очень отличается от начала протестов «жёлтых жилетов».

На этот раз двигателем стало крупнейшее французское профсоюзное объединение, Всеобщая конфедерация труда (CGT). В отличие от более умеренных профсоюзов, она не подписала соглашение с нефтяной компанией TotalEnergies. Вместо этого её лидер Филипп Мартинес призвал продлить забастовку: по его словам, борьба работников нефтеперерабатывающего завода Total отвечает интересам всего французского народа, и именно поэтому во вторник должна состояться общенациональная забастовка за повышение заработной платы.

«Правительство должно было предусмотреть в своём законе повышение заработной платы для укрепления покупательной способности. Но ничего не было сделано. Например, можно было бы повысить минимальную заработную плату. Или автоматически привязывать зарплату к инфляции. Конечно, существуют переговоры между работодателями и работниками — но правительство может и должно установить правовые рамки», — подчеркнул он.

Поэтому сейчас, когда CGT разжигает следующий этап, возникает вопрос: упустило ли правительство Макрона момент для посредничества? Исследователь протестов Бургиньон сомневается, что оно когда-либо намеревалось это сделать: «С Эммануэлем Макроном мы имеем правительство, которое озабочено не столько «социал-демократией», сколько напористостью и решительными действиями. Таким образом, в нём не участвуют такие организации, как профсоюзы. Правительство ведёт себя так, как будто это просто конфликт внутри компании. Оно вмешивается, обязывая отдельных работников к службе, но не вмешивается в переговоры».

В конечном счёте, именно такая стратегия может сработать, отмечает Das Erste. В отношении спорных обязательств правительство явно пошло на конфронтацию с CGT — и успешно. Некоторые краны были снова включены. Постепенно со складов снова начало уходить всё больше топлива.

Правительство также использует конкуренцию между профсоюзами, объясняет Бургиньон: «Это также борьба CGT против умеренных. Если забастовка сейчас потеряет обороты, потому что соглашение Total с умеренными и обязательства, наложенные государством, всё-таки вернут топливо на бензоколонки, то реформаторы среди профсоюзов выйдут победителями».

При этом CGT будет выглядеть как эгоистичный блокиратор, отмечает немецкий телеканал. Остаётся открытым вопрос, может ли воскресная демонстрация стать отправной точкой для новой волны социального протеста. Бургиньон настроен скептически: «Призыв исходит от левого альянса NUPES, который очень ослаблен внутренними конфликтами и к которому сейчас мало кто прислушивается. Умеренные левые в альянсе почти ничего не говорят о текущем конфликте в Total. И профсоюзы также официально не присоединились к призыву о проведении демонстрации. Я думаю, что она останется довольно ограниченной».

Таким образом, новое движение «жёлтых жилетов» во Франции, похоже, не формируется, заключает Das Erste. И если ситуация на заправочных станциях улучшится настолько, что французы смогут разъехаться на осенние каникулы в конце следующей недели, правительство сможет, по крайней мере, надеяться на некоторую передышку.