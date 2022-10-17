Штаны-парашюты станут главным трендом 2023 года: тенденции и самые модные новинки

Эксперты в области моды предсказывают, что штаны-парашюты станут главным трендом 2023 года. Уже сейчас их популярность стремительно нарастает. Это удобная и комфортная одежда, которая выглядит более элегантно, чем комбинезоны. Она позволяет создавать как классические, так и спортивные образы. В статье мы приведем самые трендовые модели штанов-парашютов.

Без шнуровки

Классические модели штанов-парашютов имеют шнуровку. Если вам не нравятся такие фасоны, то вы можете попробовать нетрадиционный вариант без завязок.

Модели без шнуровки очень удобны и практичны. В следующем году особой популярностью будут пользоваться брюки-парашюты нежных оттенков: салатовых, бежевых, кремовых и голубовато-серых.

Высокая посадка и завязка на талии

В этих брюках-парашютах с высокой посадкой и завязкой на талии вы не останетесь незамеченной. Они выглядят потрясающе в сочетании с ботинками на высокой подошве. Эта одежда подходит как для повседневной носки, так и для вечернего отдыха.

Рюши по передним швам

Эти штаны-парашюты напоминают брюки-карго начала 2000-х годов. Они выполнены из хлопка и украшены рюшами на передних швах. Удобный эластичный пояс красиво подчеркивает талию. Такая модель отлично сочетается с простой элегантной блузкой.

Животный принт

Животный принт будет очень популярен в 2023 году. Эти штаны-парашюты выполнены из ткани с черно-белым рисунком “под зебру”. Они выглядят изысканно и стильно. Их можно носить с однотонной белой или черной блузкой.

Заниженная талия и карманы

Если вам нравится свободный образ, то вам подойдут эти просторные брюки на завязках. Они имеют заниженную талию и шнуровку, которая поможет вам подогнать изделие под свои индивидуальные особенности.

Эти брюки с несколькими карманами очень удобны и практичны. Носите их с укороченной блузкой или кроп-топом, а на ноги наденьте кроссовки.

Брюки из нейлона с кристаллами

Эти штаны-парашюты смотрятся нарядно и элегантно. Они изготовлены из нейлона с эластичным поясом на завязках и несколькими карманами, а также украшены декором из кристаллов. Такие брюки подойдут как для повседневной носки, так и для особых случаев.

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Данная модель брюк имеет высокую посадку. Но лучше отрегулировать пояс таким образом, чтобы они свободно сидели на талии. Наденьте с ними корсет и туфли на высоком каблуке.

С карманами и ремнем

Эта модель брюк оливково-серого цвета имеет умеренно объемный силуэт. Она идеально сочетается с одеждой в классическом стиле, например с белой блузкой. Брюки украшены прорезными и накладными карманами и ремнем, подчеркивающим линию талии.

Широкие штанины с нейлоновыми вставками

На фото ниже вы видите очень экстравагантную и оригинальную модель брюк-парашютов. Она выделяется широкими штанинами, которые украшены вставками из светоотражающего технического нейлона.

Брюки украшены наколенниками и открытыми застежками-молниями. Сочетайте эту модель с черными ботильонами и сдержанным верхом темного цвета. Она не нуждается в вычурных дополнениях.

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Джоггеры-карго с карманами и регулируемым поясом

Если вы пока не готовы носить брюки с низкой посадкой, то эти джоггеры-карго с регулируемым поясом станут для вас отличным вариантом. С помощью завязки на талии их можно подогнать под ваши особенности фигуры.

Брюки снабжены большим количеством карманов. Вы можете хранить в них мелкие вещи, которые понадобятся вам во время прогулки.

С застежками-молниями на щиколотках

Эти прямые брюки яркого цвета выглядят нарядно и современно. Они выполнены в классическом стиле. Застежки-молнии на щиколотках придают им модный и стильный вид.

Заключение

Штаны-парашюты универсальны. Они подходят женщинам с любой фигурой. Эта модель брюк не сковывает движения и сочетается с вещами разных стилей.