Приложение к Independent сообщило о желании британских депутатов-тори провести голосование о смещении Трасс

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17.10.2022, 0:21, Новости дня
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Около 100 членов парламента Великобритании от Консервативной партии могли написать письма главе руководящего комитета партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия партийному лидеру и премьер-министру страны Лиз Трасс, сообщают депутаты.

В соответствии с правилами партии проведение голосования должно поддержать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). Если это условие выполнено, то тайное голосование проводится среди всех депутатов парламента от Консервативной партии. Если партийный лидер не получит поддержки 50% голосовавших, он должен уйти в отставку и не участвовать в последующих выборах.

«Около 100 членов парламента из числа консерваторов могли написать письма… с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс», – приводит ТАСС текст сообщения inews (приложение к Independent).

Как заявили в Консервативной партии, Брейди, который вернется из отпуска в понедельник, нужны будут несколько помощников, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета. При этом указывается, что точное число писем не известно. Другой источник не исключил, что руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру. Если оно объявит, что больше не поддерживает Трасс, Брейди может посоветовать ей уйти в отставку.

Напомним, британская пресса сообщала, что Консервативная партия в понедельник может собраться для обсуждения будущего Трасс. В числе организаторов обсуждения называют союзников Риши Сунака, который проиграл Трасс борьбу за кресло премьера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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