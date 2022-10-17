 

Король Саудовской Аравии Абдул-Азиз Аль Сауд заявил о ключевой роли Эр-Рияда в создании и сохранении ОПЕК+

17.10.2022, 0:21, Новости дня
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Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в заключении соглашения ОПЕК+ и продолжает играть ее в деле сохранения договоренностей, сообщил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В ежегодном выступлении перед Меджлисом аш-Шура король отметил, что его страна поддерживает стабильность мировых рынков нефти, передает РИА «Новости» со сссылкой на SPA.

Тем временем Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказалась в поддержку решения стран – участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти, передает ТАСС.

Генсек ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, находящийся с визитом в Алжире, подчеркнул, что решения картеля «носят чисто технический характер».

Напомним, страны ОПЕК+ решили резко снизить нефтедобычу, что вызвало сильное недовольство США. Однако арабские страны назвали решение о сокращении нефтедобычи своевременным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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