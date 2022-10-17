 

Зеленский сообщил об «очень тяжелых боях» у Соледара и Артемовска

17.10.2022, 0:21, Новости дня
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Очень тяжелые бои продолжаются в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В очередном видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский назвал Соледар и Артемовск «ключевыми горячими точками» в Донбассе, передает РИА «Новости».

Накануне Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины держат позиции в Донбассе, но ситуация в регионе остается очень тяжелой для украинской стороны.

Кроме того, Зеленский сообщил, что с Украины удалось вывезти по морю почти 8 млн тонн продовольствия на более чем 300 судах. При этом Зеленский утверждает, что 60% экспорта было направлено в Африку и Азию, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что практически всё зерно, вывозимое с Украины, экспортировали с украинской территории не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. Голодающие Африка и Азия почти не получили украинского зерна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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