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Займ 30-ть тысяч рублей на карту

17.10.2022, 8:55, Рекомендуем
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Займ на 30000 рублей на карту предлагают далеко не все МФО. Многие микрофинансовые организации предлагают кредиты, которые не превышают и 15-ти тысяч рублей. Чем больше сумма, тем больше требования предъявляют к заемщику. Banklab позволяет подобрать МФО, в которой можно получить займ на максимально выгодных условиях.

Займ в 30-ть тысяч – вариант, который интересует многих. Если обратиться в МФО, то можно получить такой кредит без каких-либо справок, залога и поручителей. Никто не будет проверять кредитную историю и требовать подтверждения дохода.

К тому же, современные технологии позволяют оформить займ, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой компьютер или планшет с выходом в интернет. Электронная заявка рассматривается быстро, и человек может получить деньги в день обращения.

Кто может получить такой кредит?

Относительно недавно микрофинансовые организации не спешили повышать сумму кредитования и выдавали стандартные кредиты. Но на фоне конкуренции и расширения услуг они стали повышать сумму, которую заемщик может получить.

Что касается требований, то данный способ кредитования требует проверить заемщика. Итак, получить займ в 30-ть тысяч рублей может только тот заемщик, который будет соответствовать следующим требованиям:

  1. Возраст. Возрастная категория такого займа: от 18-ти лет до 70-ти.
  2. Наличие паспорта РФ. Заемщик должен быть гражданином Российской Федерации. Однако, подойдет и постоянная регистрация. Если человек официально трудоустроен на территории страны и может предъявить соответствующий документ, то он может получить займ.
  3. Наличие трудового стажа. Желательно, чтобы на последнем месте работы человек проработал не менее 3-х месяцев.
  4. Дееспособность.

Документы, которые могут потребоваться

Что касается документов, то и тут список будет немного расширен. По мнению МФО, 30-ть тысяч – относительно большая сумма и нужно быть уверенным в том, что эти деньги заемщик вернет.

Первым делом у заемщика потребуют паспорт. Если человек уже на пенсии, то попросят предоставить пенсионное удостоверение. Также нужно будет указать номер банковской карты. На нее и поступят деньги.

Если кредитор будет не уверен в заемщике, то он может выдвинуть дополнительные требования и попросит принести другие документы. К примеру, если сумма займа будет высокой, а кредитная история у клиента испорчена, то в МФО могут попросить предоставить справку с места работы или подтвердить зарплату. В некоторых случаях требуется что-то оставить в залог или найти человека, который будет ответственным.




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