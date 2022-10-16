 

Ерофеев день: что нельзя делать 17 октября

16.10.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

17 октября 2022 года православные празднуют Ерофеев день. В народе этот праздник ассоциировался с приходом первых серьезных зимних холодов, а также с торжеством нечисти в лесах, потому охотой и сбором грибов на Ерофеев день не занимались, боясь потревожить леших.

Приметы и традиции

По народным преданиям нужно было продержаться лишь этот день и тогда проклятой нечисти не бояться вплоть до первого тепла.

  • Если цвет беличьей шкурки изменился, то зима будет морозной;
  • Если снегири пели сидя на изгороди, то это предвещало облачность и дождливую погоду;
  • Вечером заря багряная – следующий день будет ветреным;
  • Если 17 октября выпадал снег, то спустя полтора месяца зима вступит в свои права.

Что нельзя делать 17 октября 2022 года

На Руси не ходили в лес, где можно было столкнуться с лешим. Люди старались проводить время дома. Также на эту дату не назначали свадеб — брак не принесет счастья. Девушкам запрещено разговаривать с незнакомцами — они могут оказаться злыми духами, которые наведут порчу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / В Петербурге запретили к показу фильм «Усатый нянь»

29.10.21 / Скандалы: Генералу предложили сдать генерала

25.06.22 / Совет себе – Личное мнение

30.07.22 / Долина в «леопарде». Достойно? – Личное мнение

15.05.21 / Мода для ленивых: 8 модных образов для тех, кто хочет выглядеть стильно и не тратить время

01.07.22 / Пропавший 21 июня самолет Ан-2 нашли в Якутии

12.02.22 / В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

01.04.22 / Мнение: Белгород

07.09.22 / Правительство готовится ввести статус квалифицированного собственника

13.08.22 / Мнение: Ольшанский не хочет в Гаагу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика