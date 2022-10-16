С загнутыми кончиками и микрокаре: трендовые тенденции и актуальные модели стрижки боб на зиму 2022-2023

Боб станет самой модной стрижкой будущей зимы. Эта прическа остается актуальной, благодаря большому количеству вариаций. Она придаст вашему образу больше красоты и молодости. Вы всегда сможете адаптировать ее под свой тип лица и стиль одежды. В статье мы приведем трендовые тенденции и актуальные модели стрижки боб на зиму 2022-2023.

Французский боб

Французский боб станет одной из трендовых причесок зимы. Его идея вдохновлена суперкороткими стрижками 1920-х годов.

Это гладкая прическа, которая подчеркивает естественную текстуру волос. Пряди доходят до подбородка, выделяя черты лица. Чтобы придать стрижке винтажный вид, дополните ее челкой.

С загнутыми кончиками

Короткий боб подходит для любой текстуры волос. Его новая версия отличается загнутыми кончиками. Она делает шевелюру более пышной.

Попросите парикмахера подстричь волосы ниже линии подбородка. У вас будет достаточно длины, чтобы завить кончики.

Микрокаре

Микрокаре – самая короткая версия боба. Это очень красивая, изысканная и простая стрижка, которую стоит попробовать зимой 2022-2023.

Вы можете сочетать эту стрижку с маленькой челкой, чтобы обрамить лицо. Для укладки используйте текстурирующий спрей и создайте легкие пляжные волны.

“Жидкий” боб

“Жидкий” боб будет очень популярен зимой. Эта стрижка позволяет получить мягкие, блестящие и гладкие волосы. Чтобы достичь такого эффекта, парикмахер удаляет с головы лишний объем шевелюры, а затем выпрямляет пряди утюжком.

Эта прическа хорошо сочетается со светлыми бликами. Такое мелирование улучшает текстуру стрижки.

Длинный взъерошенный боб

Если предыдущие версии боба кажутся вам слишком короткими, то попробуйте длинную взъерошенную прическу. Ее длина может доходить до линии ключицы и даже опускаться ниже.

Длинный боб подходит для разных типов волос. Для укладки используйте объемный спрей, который придаст шевелюре эффект легкой небрежности и “взъерошенности”.

Текстурированная стрижка

Если у вас волнистые или кудрявые волосы, попробуйте текстурированный боб. Это легкая, объемная и красивая прическа.

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Эта стрижка легка в укладке. Просто нанесите на влажные пряди текстурирующий спрей и высушите их естественным путем. Вы можете также использовать фен с диффузором. Но в этом случае волосы необходимо обработать средством для термозащиты, чтобы не повредить завитки.

Боб-каре до ключиц

Боб-каре – это стрижка, которая всегда выглядит свежей. Длина до ключиц считается классической. Попросите парикмахера сделать ровный и гладкий срез. Однако если вы предпочитаете более оригинальные варианты, то можете попробовать асимметричную версию боба-каре.

Эта стрижка идеально подходит женщинам с тонкими волосами. Вы можете уложить ее разными способами. Эту прическу можно носить с прямыми или вьющимися прядями. Результат всегда будет очень красивым.

Взъерошенный боб

Взъерошенный боб создается с помощью слоев. Его можно носить с челкой-шторкой или без нее. Чтобы получить хороший объем, используйте текстурирующий спрей. Он сделает прическу пышной и воздушной.

В стиле принцессы Дианы

Боб в стиле принцессы Дианы будет очень моден этой зимой. Эта прическа уже сейчас пользуется большим спросом в салонах красоты.

Эта версия боба отличается текстурированными слоями и плавным переходом между прядями разной длины. Вы можете выбрать длину на уровне подбородка или плеч. Благодаря многослойности, стрижка выглядит объемной джае на тонких волосах.

Чтобы придать прическе более современный вид вы можете сочетать ее с контрастным мелированием.

Заключение

Стрижка боб остается модной уже несколько десятилетий. Она давно уже стала вечной классикой. Эта прическа особенно удобна зимой, так как практически не мнется под шапкой.