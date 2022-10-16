 

Почему нельзя лечить простуду медом

16.10.2022, 22:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

При простуде многие люди предпочитают лечиться медом, однако этот продукт вовсе не обладает достаточными для выздоровления целебными свойствами. В нем немного микроэлементов и витаминов. Именно поэтому мед не может заменить лекарства для лечения болезней, объяснила Нурия Дианова.

По ее словам, мед – это дорогой сахар. Так эксперт намекнула на то, что эти продукты практически равнозначны по калорийности. В меде немного больше фруктозы, чем в сахаре, отметила Дианова.

В том числе поэтому диетолог не считает употребление меда здоровым питанием. Мол, иногда заменять сахар этим продуктом можно, но смысла в этом нет, потому что калории те же. Грамотно подходить к употреблению меда необходимо, поскольку в нем “богатая таблица Менделеева”, сказала эксперт, говоря о суточной нормы для человека.

“В связи с этим медом лечиться невозможно”, – заключила гастроэнтеролог.

Кстати, генеральный директор корпорации “Абхазский мед” Даури Тугуш не так давно говорил об опасной особенности меда. По его словам, добавлять в кипяток этот продукт не следует, поскольку его полезные элементы сразу исчезнут. Мед в кипятке вырабатывает диоксометил, что вредно для организма.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.22 / Глава “Росатома” рассказал об экологических проектах госкорпорации

26.03.21 / Скандалы: Гадалка нагадала «казенный дом»

07.12.21 / ВОЗ признала «омикрон» менее опасным штаммом COVID-19

10.07.22 / Reuters: Протестующие не покинут президентский дворец Шри-Ланки, пока он не уйдет в отставку

27.07.20 / Две истории об исчезновении детей, в которых были замешаны иноапланетяне

27.07.21 / Сара Фергюсон о принцессе Диане и о том, почему ее не позвали на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма

25.05.22 / Мнение: Три сценария падения ВВП, несломленная Россия и акции в кредит

22.12.21 / Как и с чем можно сочетать альпийский свитер: комфортные мешковатые брюки и другие вещи

19.03.21 / Звезду фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммера обвинили в изнасиловании: детали уголовного дела

02.09.22 / Агитка: “Миротворец” взял на себя ответственность за ликвидацию Горбачева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика