Влезла – Личное мнение
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Как вы знаете, Виктория Кактус-Боня так и не смогла залезть на гору. То ли почувствовала себя плохо и не справилась, то ли настроения не было.
В общем, не смогла.
Фото: Соцсети
То, что не получилось у 40-летней Кактус, смогла сделать 53-летняя Блёданс.
Как за такое не похвалить?
Правда, гора в этот раз была ниже — в Артеке. Но Блёданс всё равно решительно лезла, карабкалась и у неё получилось.
Что ответит на это Виктория Кактус-Боня? Конечно, будет вопить, что гора не той высоты.
Она, мол, лезла выше, но не залезла. Зато Блёданс правильно выбрала доступную для себя высоту и покорила её.
Мораль тут лежит на поверхности: ставь цели правильно. По плечу бери задачи, а не выше головы.
Можно сколько угодно тут спорить, но факт остаётся фактом — Блёданс с задачей справилась, а Кактус-Боня нет. И совершенно неважно, что цели были немного разные. Главное, что одна достигла того, что хотела, а вторая нет.
Как у вас с этим? Ставите цели грамотно или как Боня?
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Источник: Лена Миро
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