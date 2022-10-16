 

Влезла – Личное мнение

16.10.2022, 22:10, Разное
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Как вы знаете, Виктория Кактус-Боня так и не смогла залезть на гору. То ли почувствовала себя плохо и не справилась, то ли настроения не было.

В общем, не смогла.


Фото: Соцсети

То, что не получилось у 40-летней Кактус, смогла сделать 53-летняя Блёданс.

Как за такое не похвалить?

Правда, гора в этот раз была ниже — в Артеке. Но Блёданс всё равно решительно лезла, карабкалась и у неё получилось.

Что ответит на это Виктория Кактус-Боня? Конечно, будет вопить, что гора не той высоты.

Она, мол, лезла выше, но не залезла. Зато Блёданс правильно выбрала доступную для себя высоту и покорила её.

Мораль тут лежит на поверхности: ставь цели правильно. По плечу бери задачи, а не выше головы.

Можно сколько угодно тут спорить, но факт остаётся фактом — Блёданс с задачей справилась, а Кактус-Боня нет. И совершенно неважно, что цели были немного разные. Главное, что одна достигла того, что хотела, а вторая нет.

Как у вас с этим? Ставите цели грамотно или как Боня?

Источник: Лена Миро


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