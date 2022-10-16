Мнение: «Свобода слова» в США, американцы в аду из-за Украины и истощение американской помощи

1. На Реддите, самом большом форуме Америки, заблокировали статью с карикатурой на Джо Байдена (ссылка). Суть карикатуры — Байден тратит огромные деньги на Зеленского, тогда как ураган истрепал Флориду, а ещё по стране в 2022 прокатился дефицит детского питания, с которым власти США ровным счётом ничего не смогли сделать (ссылка).



Вишенка на торте. Пост был размещён в сообществе «Байден не мой президент» — то есть именно там, где такие карикатуры и должны были бы появляться, если бы США были свободной страной.

2. Афроамериканские правозащитники тоже недовольны Байденом (ссылка):



Американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для помощи Украине. Свое мнение он выразил в Twitter-аккаунте.

Он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что американцы «живут в аду», в то время как Белый дом готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву. По словам правозащитника, власти США тратят деньги на необъявленную войну США и НАТО с Россией. «Кто голосовал за войну с Украиной в США и почему рабочий класс должен платить за это?» — вопросил он.

Он опубликовал мем, изображающий взаимодействие США с Украиной, Израилем и Тайванем, а также американским штатом Миссисипи. В первых трех случаях речь идет о выделении денег, однако, когда дело доходит до Миссисипи, власти страны дают совет «не пейте воду».

Процитированный господин Барака, который так ругает Байдена, является ещё и представителем американской Партии зелёных (ссылка). Похоже, даже среди своей главной целевой аудитории сонный Джо не вызывает особых симпатий.

3. Эксперты в США предупреждают, что деньги на военные авантюры и поддержку стран-марионеток не бесконечны, что американская экономика не выдерживает дополнительной нагрузки (ссылка):

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что многим странам мира, в том числе Украине, не стоит полагаться на помощь США в будущем из-за рецессии, которая набирает обороты в Соединенных Штатах. Его слова приводит ТАСС.

«Из-за домашней рецессии в США, где она уже фактически наступила, многим странам в среднесрочной перспективе не стоит полагаться на американские инвестиции, финансовую помощь или гранты, как минимум размер таковых будет очень значительно снижен. Вполне очевидно, что такой сценарий ожидает и Украину», — указал эксперт.

Также и с поставками оружия (ссылка):

Офицер военной разведки США Джозеф Донато считает, что тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом он пишет в статье для издания The National Interest.

По словам Донато, американская оборонная промышленная база уже сейчас испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, запасы критически важных боеприпасов сокращаются. «При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой», — говорит офицер.

Причину сложившихся обстоятельств автор статьи видит в американской деиндустриализации, которая продолжается не одно десятилетие. Объемы военного производства существенно сокращены, имеются проблемы в логистике.

Донато предлагает Вашингтону вынудить правительство Зеленского пойти на мир, «предполагающий уступки Украины России».