РИА «Новости»: Главу МИД ДНР Никонорову ожидают с визитом в Сирии

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова может посетить столицу Сирии, сообщил источник РИА «Новости» в Дамаске.

«Ожидается, что министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова завтра прибудет в Дамаск для встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом», – рассказал источник РИА «Новости».

Напомним, референдумы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о воссоединении являются свидетельством успеха России, и стимулом для других народов мира бороться за справедливое мироустройство, заявил министр высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики Бассам Ибрагим.

—