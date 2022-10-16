 

РИА «Новости»: Главу МИД ДНР Никонорову ожидают с визитом в Сирии

16.10.2022, 21:35, Новости дня
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Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова может посетить столицу Сирии, сообщил источник РИА «Новости» в Дамаске.

«Ожидается, что министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова завтра прибудет в Дамаск для встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом», – рассказал источник РИА «Новости».

Напомним, референдумы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о воссоединении являются свидетельством успеха России, и стимулом для других народов мира бороться за справедливое мироустройство, заявил министр высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики Бассам Ибрагим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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