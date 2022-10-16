Белоруссия задействовала для охраны границы укрупненные пограннаряды

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16.10.2022, 21:35, Новости дня
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Белоруссия задействовала для охраны границы с Украиной укрупненные пограннаряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Вблизи нашей границы проводятся различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории. Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы и в целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупненные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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