 

Мнение: О мобилизации… Секретное и важное…

16.10.2022, 21:12, Разное
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Власти осторожно пообещали свернуть частичную мобилизацию к концу этого месяца. По официальной версии — ввиду близости выполнения «плановых» заданий, по неофициальной — чтобы избежать коллапса в военкоматах после начала осеннего призыва. Впрочем, слова властей предержащих можно прочитать и так, что именно сейчас начнётся самый «интенсив» со всем набором творческих методов. Чтобы наверстать за две недели тех, кого не успели призвать за четыре (без малого) предыдущих.

И вот тут уже можно разгласить один секрет.

В Сети, в блогах, в каналах и в СМИ уже появилось огромное число фотографий со сборных пунктов. Заглавное фото, кстати, сделано в военкомате Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы, столицы Башкирии. Но подобных ему — немало. И на всех виден один интересный момент.

Колоссальный возрастной дисбаланс. Тех, кому нет и 30, на снимках абсолютное меньшинство. Один-два на пару-тройку десятков. Преобладают же в основном мужчины 30+, 40+ и даже 45+. Как раз те самые «кормильцы», которые должны заботиться о семьях, растить детей, платить ипотеки, в общем, строить будущее…

Да, с одной стороны, поколение «младше 30» (2029 лет) — демографически в меньшинстве. Но не на порядок же! Всего примерно в 1,6 раза эта когорта численно меньше следующего десятилетия. А в сравнении с теми, кому 4049 — на 40% меньше. И даже с поправкой на студенчество, где студентов, на минуточку, численно меньше, чем студенток, пропорция не вырисовывается.

Так что секрет дисбаланса, видимо, в другом. Как говорят французы, cherchez la femme — и они чертовски правы!

Что заставляет взрослых и опытных мужчин «в самом расцвете» толпой валить в военкоматы за повестками?

Расчёт. Нынешняя мобилизация обставлена как #рынок – обещанные выплаты мобилизованным намного выше, чем в зарплата среднем в умирающей российской «глубинке». А за смерть мобилизованного мужчины нынче дают столько, сколько он никогда бы не заработал даже просто получая зарплату на своём заводе, лесопилке или собирательстве металлолома за много-много лет. Это — честный ответ на вопрос, почему глубинные россияне так легко отнеслись к мобилизации. Просто они «по-рыночному» взвесили все «за» и «против». Вышло, что выгоднее отправить мужчину на спецоперацию, чем если бы он остался в нищете своей вымирающей Пустоши! А если и погибнет, то уже не бесплатно, как некоторые или многие его сверстники. Вдовы и дети получат миллионы и, вероятно, льготы. Что для глубинки тоже немало.

Ну а кто подсказал мужчинам такой расклад? Вопрос риторический…

Но ответ на него объясняет и то, почему так мало молодых лиц среди мобилизованных. Молодежь — это #дети. Ценность более высокого порядка в современной матриархальной России. Тут уже включается материнский инстинкт на всю катушку. С понятным результатом, достигнутым правдами и неправдами.

После чего, можно и мужа проводить с вещами. Можно даже и пообещать ему «ждать»…

Сначала — выплат, а потом и гробовых, так?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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