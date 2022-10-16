 

XX Съезд Коммунистической партии Китая на закрытом заседании осудил культ личности Си Цзиньпина

16.10.2022, 19:33, Разное
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Власти Китая объявили первое заседание ХХ Съезда КПК закрытым для всех, кроме делегатов. По сообщению
японской разведки, на нём зачитали секретный доклад о культе личности
Председателя КНР Си Цзиньпина.

Личность основного докладчика на заседании официально не
раскрывается, однако на фотографиях, опубликованных делегатами, видно, что
на трибуне стоит сам Си Цзиньпин. Наблюдатели полагают, что партия возвращается
к традиции эпохи Мао, когда саморазоблачение перед товарищами считалось
доблестью.

«Великий Председатель Си настолько возвысился над погрязшей
в пороке партийной почвой, что счёл возможным лично призвать к осуждению своего
культа, созданного отдельными непорядочными товарищами. Ниспровержение себя
есть признак истинно великого руководителя», – утверждает газета «Жэньмин жибао» сразу после заседания.

Агентство «Синьхуа» в свою очередь опубликовало выдержки из секретного
доклада, добытые его корреспондентами в Секретариате ЦК КПК.

«Господин Си,
продвигая блистательную идею социализма с китайской спецификой новой эпохи,
несколько отошёл от центральной идеи Трёх представительств Цзян Цзэминя, что
повлекло за собой головокружение от успехов и игнорирование научной концепции
развития Ху Цзиньтао. Мы должны решительно осудить культ личности Си Цзиньпина и
ещё теснее сплотиться вокруг него, чтобы не допустить дальнейших отклонений!»

По окончании выступления Председателя Си овация в зале
заседаний продолжалась 28 минут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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