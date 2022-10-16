Ориентироваться на тип волос, а не на возраст: лучшие варианты стрижек для женщин в возрасте (идеи с фото)

Какие бы изменения не происходили с женщиной с возрастом, всегда можно освежить свой образ при помощи правильной стрижки. Не думайте, что вам нужно попрощаться с красивыми укладками и яркими оттенками. Вот несколько стильных стрижек для женщин в возрасте.

Больше уверенности!

Никто никогда не будет слишком стар для хвостика. Эта простая прическа очень хорошо подходит женщинам, независимо от возраста. Если вы поместите аккуратный хвостик между затылком и серединой уха, он будет выглядеть утонченно. Это работает со всеми текстурами волос.

Независимо от возраста, многие женщины считают, что им нельзя экспериментировать со своими волосами. Они боятся попробовать что-то совершенно новое, поэтому десятилетиями придерживаются одного и того же простого стиля. Тем не менее, вы можете показать свою уверенность и заново изобрести свой стиль в любом возрасте. Выберите короткую шикарную стрижку или боб с челкой пикси и текстурированными сторонами. Добавление текстуры по бокам действительно улучшает форму лица.

Правильный цвет и слои

Возможно, даже более важным, чем модель стрижки, является молодежный цвет. Стилист Рут Рош рекомендует: «Меняйте оттенок, так как ваши волосы меняются с возрастом. Держите его объемным с тонкими бликами. Сплошным цветам, особенно темным, может не хватать объема и жизненной силы, и они, как правило, не дополняют тон кожи».

Независимо от того, какой цвет вы выберете, более светлый оттенок может мгновенно сделать вас моложе. Знаменитый колорист Келли Карденас рекомендует выделять лицо бликами, чтобы сделать тон кожи ярче. Джуди МакГиннесс, старший стилист нью-йоркского салона, любит легкие многослойные образы на своих более зрелых клиентках. «В целом более мягкие стрижки хорошо смотрятся на пожилых женщинах, — объясняет она. «Любая длина подойдет, но не забудьте добавить несколько слоев мягкого обрамления лица!».

Правильный пробор

Одно заблуждение, которое большинство из нас имеет о прическах с возрастом, заключается в том, что они должны быть более гладкими. Вы можете не выглядеть «только что вставшей с постели», как ваша 20-летняя дочь, но это не значит, что вы не можете выбрать беззаботный стиль. Небрежная стрижка может быть очень лестной и кокетливой. Пусть волосы будут мягким и раскачивающимся. Движение все осветляет.

Ботокс — не единственное средство от морщин на лбу. Просто разделите волосы по-другому. Если вы сделаете пробор набок и наложите несколько слоев, обрамляющих лицо, эти короткие слои могут скрыть любые возникающие морщины. Смещенный от центра пробор с несколькими распущенными прядями незаметно скроет любые тонкие линии. Вы также можете попробовать сделать пробор по центру с любыми волосами средней и большой длины.

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Подчеркнутый овал лица и челка

С возрастом кожа становится более сухой, появляются морщины, лицо словно «оплывает» книзу. Это можно зрительно исправить при помощи правильной стрижки. «Для пожилой женщины больше подойдет длина волос на 4-5 см ниже подбородка. Она, как правило, делает стрижку более молодой», — говорит мастер-дизайнер Си Джей Догерти, – «Мне нравится подчеркивать контур лица. Это может быть добавление челки, чтобы показать красивые глаза, или многослойность, чтобы подчеркнуть большие скулы».

Также хороший выбор — длинная стрижка пикси, которая всегда выглядит вне времени. Это короткая, обрезанная стрижка, но слои оставлены длинными для эффекта стройности и создания большего количества углов. Стрижка отлично подходит для большинства форм лица. За ней достаточно легко ухаживать, она выглядит хорошо с любой структурой волос.

Светлые тона и минимум макияжа

Большинство экспертов по волосам рекомендуют женщинам в возрасте выбирать более светлые оттенки. Мягкий, легкий стиль, дополненный яркими бликами, будет льстить практически всем. «Я считаю, что когда женщины становятся старше, они должны осветлять свои волосы», — говорит Кия Райт, парикмахер и генеральный директор салона красоты.

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Светлые волосы смягчат ваши черты, заставив вас выглядеть в десять раз моложе. Но будьте осторожнее с макияжем. В данном случае меньше значит больше. Пожилые женщины всегда должны дополнять свои прически минимальным макияжем. Все, что вам действительно нужно, это ваша любимая тушь для ресниц, бронзатор и легкая помада, чтобы по-настоящему подчеркнуть свою красоту! Примите свой естественный образ и не скрывайте его слишком большим объемом прически и обилием макияжа.

Простая укладка

Неважно, насколько хорошо ваша стрижка выглядит в салоне. Важно то, чтобы вы чувствовали себя комфортно, укладывая ее самостоятельно. Поэтому лучше выбирать модели, не требующие особого ухода. Для пожилых женщин больше подойдут элегантные и простые в укладке стрижки, поскольку никто не хочет стоять с тяжелым феном в руках с поднятыми руками более 20 минут.

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Выберите стрижку с более короткой челкой, чтобы было легче самостоятельно укладывать волосы с помощью маленькой круглой щетки. Дополнительный комфорт придаст хороший легкий стиль, когда волосы заканчиваются прямо над плечом. Лучшая стрижка для пожилых женщин — это женственная, та, которая может вписаться в стиль «пони». Также подойдет стильная короткая стрижка сбоку, которая просто закрывает шею или находится выше декольте.

Экстремальная длина и послушные завитки

Для непревзойденного стиля и легкости парикмахер-стилист Эрма Уильямс рекомендует женщинам в возрасте сделать прическу с низким вырезом. Это по-прежнему дает много объема без необходимости держать длинные пряди. Она говорит: «Лучшие прически для пожилых женщин — это короткие стрижки, как у цезаря, и фейдинг с небольшим количеством шика. Возможно, добавьте конус или боковой пробор. Низкие стрижки позволяют женщинам оставить немного волос на голове без суеты, связанной с их слишком большим количеством».

По мере того, как волосы стареют и истончаются, завивка может стать проблемой, даже если раньше локоны были послушными. Сохранение блестящих, гладких прядей позволяет вам выглядеть моложе. Стилист Рут Рош рекомендует своим клиенткам использовать специальные разглаживающие лосьоны для разных типов волос, чтобы укротить любую пушистость. Всегда сушите феном, двигая насадку от корней к кончикам, чтобы разгладить кутикулу и усилить блеск волос. Это придаст вам молодости и уверенности в себе.