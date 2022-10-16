Мнение: Байден заставил морских черепах выбирать

Креативный класс в Китае мало чем отличается от российского. Там тоже полно людей с американскими паспортами, которые сами работают в Китае, а семейное гнездо свили в США. У руководства технологических компаний зачастую два гражданства: китайское и американское.

Вот уже много лет молодые китайцы едут в США, получают там образование и опыт работы, а потом возвращаются обратно в Китай, чтобы не биться головой о так называемый «бамбуковый потолок» — невидимые ограничения, мешающие азиатам делать карьеру в Америке. В Китае таких возвращенцев называют «морскими черепахами» или хайгуями. Им помогают на высшем уровне — в том числе и деньгами. Власти Китая полагают, что получают таким образом ценные кадры для высокотехнологичных секторов экономики.

Так вот, Джо Байден ввёл сейчас новые правила, согласно которым гражданам США запрещается участвовать в разработке современных чипов (начиная от 14-18 нанометров). Теперь морские черепахи, которые, повторюсь, массово представлены в руководстве высокотехнологичных компаний, вынуждены выбирать — или отказ от американского паспорта, или увольнение из китайской фирмы с последующим переездом в США (ссылка). Повторюсь, креативный класс в Китае мало чем отличается от российского. Многие из хайгуев рассматривают Китай исключительно как место работы, как эдакую удалённую вахту. При этом их семьи постоянно живут в США, и сами хайгуи тоже намерены переселиться в Америку, когда выйдут на пенсию.

Многие пишут, что теперь Китаю придётся туго, большая волна увольнений уже началась (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3). Однако если проблему с сотрудниками, вероятно, можно будет решить традиционным китайским путём, — назначив их на должности почётных консультантов по арифмометрам, — то заменить ASML будет сложнее.

Напомню, ASML — это нидерландская компания, которая делает самое современное оборудование для производства микросхем. Если мы говорим про свежие чипы, то никакой альтернативы ASML не существует, это монополист. США, в свою очередь, достаточно плотно контролируют как опустившиеся Нидерланды, так и индустрию микросхем в целом, чтобы ASML добросовестно соблюдала все распоряжения администрации Байдена (ссылка).

Полагаю, для Китая ситуация неприятная, но не критичная. Китай давно и успешно занимается импортозамещением — по косвенным данным, Китай уже располагает собственной технологией 7 нм, то есть отстаёт от Запада всего лишь на 4 года (ссылка). Оценка примерная, так как мы не знаем реальных возможностей Китая: возможно, у него есть уже и более современные наработки, но, с другой стороны, может и технологией в 7 нм китайцы не овладели ещё в достаточно степени для массового производства широкого ассортимента микросхем.

В любом случае, администрация Байдена нанесла серьёзный удар, переведя тем самым торговую войну с Китаем на следующий уровень. Ответным ходом Китая может быть, например, бомбовая распродажа казначейских облигаций США или, скажем, силовая операция по усмирению тайваньских сепаратистов. Тайвань является главной мировой фабрикой современных микросхем, так что у Китая есть сейчас большое искушение эту фабрику-остров остановить — хотя бы ради того, чтобы США не могли извлечь выгоду из своих последних рестрикций.

Лично я весьма огорчён. Я хотел купить себе через пару месяцев новую видеокарту, так как моя нынешняя, RTX 2070, с большим трудом тянет разрешение 4k. Недавно как раз поступили в продажу RTX 4090, и я собирался взять по социальной цене RTX 3090 Ti, например. Теперь, однако, появилась вероятность, что в ближайшие месяцы видеокарты в цене не упадут.