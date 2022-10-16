При движении задним ходом новые «Лады» будут отматывать пробег

Отказ от импортного оборудования в новых автомобилях АО «АВТОВАЗ»

привёл к переосмыслению механизма измерения пробега. На одометрах отечественного производства

пройденный путь фиксируется по-новому – при движении задним ходом «Лады»

теперь уменьшают пробег.

Представитель завода назвал такую ситуацию «абсолютно логичной».

«Эта методология следует из самой конструкции одометра, которая теперь избавлена от лишних и усложняющих производство компонентов», – пояснил он.

Как отмечают специалисты, отечественные одометры полностью защищены

от несанкционированного доступа – «скрутить» пробег на них практически невозможно.

При этом российские приборы стоят в два раза меньше импортных аналогов.

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