 

При движении задним ходом новые «Лады» будут отматывать пробег

16.10.2022, 17:33, Разное
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Отказ от импортного оборудования в новых автомобилях АО «АВТОВАЗ»
привёл к переосмыслению механизма измерения пробега. На одометрах отечественного производства
пройденный путь фиксируется по-новому – при движении задним ходом «Лады»
теперь уменьшают пробег.

Представитель завода назвал такую ситуацию «абсолютно логичной».

«Эта методология следует из самой конструкции одометра, которая теперь избавлена от лишних и усложняющих производство компонентов», – пояснил он.

Как отмечают специалисты, отечественные одометры полностью защищены
от несанкционированного доступа – «скрутить» пробег на них практически невозможно.
При этом российские приборы стоят в два раза меньше импортных аналогов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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