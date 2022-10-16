Сочетание с узкими джинсами и леггинсами осталось позади: как стильно носить ботильоны этой осенью (идеи с фото)

Когда ботильоны вошли в моду около десяти лет назад, никто точно не знал, как правильно их стилизовать. Тем не менее, все хорошо понимали то, что такая обувь обязательно должна быть у них. Это отличный вариант на осень.

Ботильоны являются современной, красивой и практичной обувью, так как ее можно носить с совершенно любым типом платьев, брюк или юбок. Практически все девушки в 2010 году носили ботильоны до щиколотки, с обтягивающими джинсами скинни и струящимся топом или с современными облегающими мини-юбками и платьями. Возможно, в это время они чувствовали себя мило, но сейчас можно стилизовать эту обувь совершенно иначе.

Что такое ботильоны

Это обувь, которая отличается низкой высотой, обычно доходящей до лодыжки, чуть выше или ниже. Она может варьироваться по высоте от скромных каблуков или танкетки до заоблачных каблуков.

Сапоги же доходят длиной от середины икры до колена. Одни ботильоны свободные, а другие же облегают довольно плотно ногу, как носок Такая обувь может быть как на каблуке, так и на плоской подошве.

Практичность ботинок делает их максимально актуальными в совершенно любое время года. Вот с какими нарядами можно сочетать эту модную обувь, чтобы подчеркнуть свой стиль.

Джинсы или брюки

Нет совершенно никаких сомнений, что пара ботинок идеально будет смотреться с джинсами. Однако, при этом не стоит выбирать облегающие джеггинсы.

Вместо этого стоит выбрать пару с прямыми штанинами, которые будут укороченными и достигать длиной до щиколотки, останавливаясь примерно на краю ботинка или на несколько сантиметров длиннее.

Красивые ботильоны на блочном каблуке просто идеально подходят на каждый день. Можно носить их с потертыми джинсами или же модными укороченными штанами. Такой вариант наряда отлично подойдет для совершенно любого мероприятия, от свидания до похода с друзьями по магазинам.

Можно также выбрать довольно строгую и лаконичную пару ботильонов, которые выглядят довольно стильно, изысканно и хорошо подходят для работы в офисе или даже более формального случая.

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Такие ботильоны могут выглядеть как ретро, так и более современно, но при этом могут добавить наряду модности.

Юбка-миди

Юбка длины миди давно стала просто неотъемлемой частью гардероба за последние несколько лет.

Это довольно консервативный вариант наряда. Хорошо смотрится юбка-миди вместе с ботильонами с острым носком. Это довольно неожиданный контраст, который работает самым наилучшим образом.

Интересно также смотрятся ботинки на шнуровке и массивной подошве, которые в последнее время были практически повсюду и стали самым настоящим модным трендом. Это выглядит довольно небрежно, но вместе с тем просто шикарно.

Струящееся платье

Гладкие ботильоны на высоком или небольшом каблуке просто отлично смотрятся вместе со струящимся макси-платьем.

В итоге получится красивый и сбалансированный силуэт. Если же надеть ботильоны на плоском ходу, то в итоге может показаться несколько неуклюже.

Минималистичный дизайн ботинок помогает визуально удлинить ноги и подчеркивает женственность.

Это отличные и интересные способы стилизации ботильонов, которые точно смогут понравиться каждой женщине.