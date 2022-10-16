Мнение: О героической и трагической гибели мобилизованных… Свод на середину октября



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Чуть больше трёх недель идёт в России частичная мобилизация — и уже пошли «похоронки». Как посчитали журналисты по открытым данным, появлявшимся в СМИ, к настоящему времени примерно 20 человек из числа мобилизованных погибли на сборных пунктах и тренировочных полигонах. Подтвердились сообщения и о смерти пятерых человек из Челябинской области. Ранее приходили вести, что в Еланском учебном центре Свердловской области скончались двое мужчин, призванных в рамках мобилизации. Увы, небоевые потери приближаются по численности уже к мотострелковому взводу…

Но есть известия совершенно особого рода.

Начался отсчёт гибели мобилизованных в зоне боевых действий или в непосредственной близости от неё. Мобилизованный сотрудник мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб как раз там 10 октября. Ему было 28 лет, военную службу он проходил в Семёновском полку, опыта участия в боевых действиях не имел. «Был отправлен на фронт практически через несколько дней [после мобилизации]. Погиб геройски 10 октября», — сообщила заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева в своем Telegram-канале.

А чуть ранее появились сообщения, что адвокат из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, призванный участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине в рамках частичной мобилизации, погиб в Луганской народной республике . Эту новость распространил РБК и подтвердил президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский. По его словам, Андрей Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском, но подробности неизвестны. Он уточнил, что его коллега ушел на сборный пункт 24 сентября, спустя три дня после объявления о начале мобилизации. Как минимум двое из пяти челябинцев, о которых сообщалось выше, «погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики»: так указано в извещениях, выданных родным. Наконец, в субботу власти Красноярского края подтвердили гибель «в ходе спецоперации» четверых мобилизованных жителей региона.

И хотя считается, что основную тяжесть частичной мобилизации несёт провинция, а столицы «отсиживаются», среди погибших в зоне спецоперации есть призванные из Москвы и Питера.

Но их смерти не могут не вызывать вопросов. Ладно, как сказал пермский военком, «Мы придерживаемся следующего: брать тех, у кого есть боевой опыт. Но он есть не у всех, поэтому отсутствие боевого опыта — не основание для отсрочки». Формально здесь нет нарушений. Однако от явки на сборный пункт до гибели в ЛНР Андрея Никифорова прошло всего две недели. Дата мобилизации Алексея Мартынова — 23 сентября, то есть всё, включая дорогу на учебно-тренировочные базы Минобороны и последующее направление к месту военной службы уложилось в две недели плюс-минус несколько дней. Оба погибших челябинца были призваны из запаса 29 сентября, а дата гибели в извещениях — 8 октября. Для сравнения, курс молодого бойца в российской армии занимает в среднем один месяц, а иногда растягивается и до шести недель! В рамках мобилизации — должно быть примерно столько же. Впрочем, различными официальными лицами РФ сроки военной подготовки мобилизованных назывались разные: от двух-трёх недель (военкомы) до одного-двух месяцев (депутаты и сенаторы).

Но на практике, по словам самого авторитетного источника, всё оказывается немножко иначе. Первичный этап подготовки занимает от 5 до 10 дней, затем ещё 5–15 дней мобилизованные находятся в частях, это время также даётся для дополнительного слаживания в войсках. Но к чему за 10-15 дней можно подготовить того, кто и автомат-то последний раз держал в руках 10-15 лет назад? Немудрено, что в Сети уже появилось видео, где молодые люди жалуются, что их отправили «на передовую» в ЛНР якобы без надлежащей боевой подготовки. «Мы уехали из Москвы 11 дней назад. Я стрелял лишь один раз, три рожка израсходовал», — посетовал один из героев ролика. А другой сообщил, что они находятся в Сватово, Луганская область. По совпадению, именно в этот район 11 октября прибыло подкрепление российской армии. Если и это «фейк», то весьма оперативный и грамотный.

Тем не менее, уже 16 тыс. чел из числа мобилизованных уже находятся в подразделениях, участвующих в боях, а ещё 33 тыс. чел. — в боевых частях. И это вызвало некоторое недоумение не только у родных и близких погибших россиян, но даже у ряда частных патриотических каналов, активно поддерживающих СВО.

И совсем из ряда вон — субботняя трагедия в Белгородской области. Как сообщили Тг-каналы и подтвердило Минобороны, 15 октября на полигоне Западного военного округа во время занятий по огневой подготовке граждане одной из стран СНГ открыли стрельбу по своим сослуживцам. Погибли 11 человек, 15 пострадали. СМИ утверждают, что погибшие были военнослужащими 138-ой гв. МСБ, дислоцированной в Ленинградской области. В военном ведомстве назвали произошедшее терактом. Но тут не может не возникнуть вопросов, как случилось, что вооружённые террористы проникли на военный объект, или как они смогли пройти сито медицинской комиссии в военкомате, где в ходе призыва (независимо от его оснований) обязательно должно проводиться медицинское освидетельствование в том числе неврологом и психиатром?

В целом же ситуацию с мобилизацией зампред Совбеза Дмитрий Медведев охарактеризовал ёмким русским словом «раздолбайство» (и все сразу же поняли, что именно он имел в виду). С критическими замечаниями по поводу мобилизации выступил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. А патриотический канал «Царьград» жёстко назвал происходящее «идиотизмом военкомов и губернаторов», открыто заявив при этом, что халатность, провалы и ошибки военкомов «откровенно дискредитируют высшее руководство России, а эффект дают похлеще, чем от пятой колонны».

Не с теми, выходит, боролись годами политтехнологи, администраторы и даже силовики?

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