 

Пожелавший новых ощущений Лепс готовится вновь стать отцом: Времени еще достаточно

16.10.2022, 17:05, Разное
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Согласно классификации ВОЗ, людьми среднего возраста считаются люди от 45 до 59 лет, а пожилого – с 60 до 74. Григорий Лепс перешагнул через эту границу буквально пару месяцев назад, а это значит, что у него, по нынешним меркам, вся жизни впереди. Времени еще достаточно: ведь те, кому пошел шестой десяток, сегодня
поступают в университеты и отправляются в кругосветки.

Мужчина “в самом расцвете” сил недавно пережил ранее неизвестные ему чувства: впервые стал дедушкой. Внук, которого Григорию родила его дочь Инга, пробудил в певце жажду вновь стать отцом.

Очевидно, что Лепс пожелал испытать новые ощущения, заново пережив появление в семье ребенка. Младшей дочери певца сейчас 15 лет, так что он уже забыл как это – держать своего новорожденного сына или дочь на руках.

Он и сам не скрывает своего желания. “У меня будут еще дети”, – с уверенностью заявляет Григорий Лепс. Секретом остается лишь личность матери его пятого ребенка.

С бывшей женой Анной Лепс он развелся год назад, поэтому ее можно вычеркнуть из списка. С Юлией Барановской, роман с которой стал муссироваться прессой еще до развода с Анной Лепс, певец также расстался.

Как оказалось, возлюбленной у Григория Лепса сейчас нет, но это и не проблема для певца, который готовится стать отцом. От поклонниц у него нет отбоя. “Этого добра достаточно”, – как-то похвастался пожилой мачо.


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